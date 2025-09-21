Connect with us

“Danos las cosas porque te vamos a matar”: ladrones quisieron robarle la bicicleta a un repartidor y se defendió a golpes

Published

Los delincuentes escaparon corriendo y abandonaron la moto en la que se movían. Todo quedó registrado por las cámaras de la zona.

Un vendedor de chipa se defendió a golpes de dos delincuentes que intentaron robarle la bicicleta mientras trabajaba.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra, en la localidad bonaerense de Merlo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Cristian, de 21 años, estaba realizando sus entregas habituales cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto. Enseguida los asaltantes lo amenazaron y le exigieron sus cosas.

“Quedate pillo, hacela corta y dame las cosas que tenés encima, te vamos a matar”, le gritaron los ladrones al joven.

Sin embargo, el repartidor se dio cuenta de que ninguno de los dos tenían armas, por lo que decidió enfrentarlos. Las imágenes capturadas muestran como rápidamente comenzó a golpearlos y enseguida uno de ellos escapó corriendo.

El chico corrió a los ladrones y logró evitar el robo. (Foto: captura Instagram chipa.santaana)

El que no logró huir fue su cómplice, a quien Cristian le dio trompadas y patadas hasta tirarlo de la moto. Segundos después, también huyó corriendo, abandonando el vehículo.

Todo sucedió ante la mirada de dos mujeres y dos nenas que pasaban por la vereda.

Según contó la víctima a TN, minutos después, uno de los motochorros volvió en una utilitaria blanca y mientras lo amenazaba con una llave cruz, exigió que le devolvieran el vehículo. Sin embargo, ni el joven ni los vecinos cedieron, y los delincuentes se retiraron nuevamente hasta que llegó la Policía.

“Fue terrible. Es uno de los peores momentos que hemos vivido con los otros chicos con los que trabajamos en la calle. Es frustrante”, lamentó el chico. Además, relató que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones: “En Merlo tuve tres intentos de robo y en Marcos Paz uno”.

Pese al temor que todavía siente, el joven aseguró que debe seguir trabajando: “Tengo miedo, pero tengo que trabajar, si no, no puedo comer, no me queda otra”.

“Así es como intentaron robar a uno de nuestros vendedores en Merlo norte. No sé puede ni salir a trabajar porque estos lacras te quieren sacar lo poco que uno tiene. Por suerte no llegaron a robarle nada y pudo defenderse a los golpes. Salieron corriendo dejando la moto en el lugar”, escribieron los empleadores de la víctima junto al video que luego se viralizó.

Luego de la violenta secuencia, el joven realizó la denuncia correspondiente y la moto quedó a disposición de la Policía.

