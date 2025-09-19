Connect with us

Tragedia en el Puente Belgrano: Conductor de camión afirma que se quedó sin frenos y arrastró vehículos durante un kilómetro

Published

Un grave accidente automovilístico sacudió la tarde de este viernes el puente interprovincial que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. Más de una docena de vehículos se vieron involucrados en un violento choque en el kilómetro 2,2 de la estructura. Según las primeras informaciones, el siniestro fue protagonizado por un camión, cuyo conductor aseguró haber perdido el control del rodado por una falla en los frenos.


En medio del caos y la desesperación, se viralizaron rápidamente en las redes sociales diversas filmaciones del lugar. En una de ellas, se puede escuchar la impactante declaración de un hombre que se presume es el conductor del camión. “Arrastré un kilómetro los autos, quedé sin frenos”, se lo escucha decir, una frase que refleja la magnitud de la tragedia.

De acuerdo con datos preliminares, el número de rodados afectados superaría los 16. Varios de los autos impactados quedaron completamente destruidos, evidenciando la violencia de la colisión.

El choque se produjo a escasos kilómetros del acceso al barrio Los Pescadores en la provincia de Chaco, generando un caos vehicular y obligando a las autoridades a cortar el tránsito en la zona para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. El hecho reabre el debate sobre la seguridad vial y el mantenimiento de los vehículos de gran porte que transitan por la región.

 

 

