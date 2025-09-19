Detienen a un mecánico por quedarse con un auto de un cliente desde enero

Connect with us

Un Chevrolet Corsa Classic, modelo 2013, que había sido entregado para su reparación en un taller de Barranqueras, fue recuperado este jueves por la tarde tras un operativo del Departamento de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el propietario de una concesionaria, quien en enero confió el rodado a un mecánico de la zona Portuaria. Desde entonces, no logré volver a contactarlo ni recuperar el vehículo.

Tras varias tareas investigativas por parte de los agentes del Departamento Cibercrimen, los agentes encontraron el automóvil abandonado sobre la avenida Los Colonizadores al 4650, con daños visibles y sin las dos ruedas delanteras.

Cuando los efectivos realizaban el secuestro, dispuesto por la Fiscalía N° 13, se presentó el supuesto mecánico, quien intentó impedir el procedimiento. Ante esta situación, fue demorado y detenido por personal de la Comisaría Novena Metropolitana.

Finalmente, el auto fue trasladado por una grúa y quedó bajo custodia judicial, mientras que el detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras, por razones de jurisdicción.

 

