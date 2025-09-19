Connect with us

Hi, what are you looking for?

CORRUPCION

Conflicto en Comodoro Py por Libra: otro juez rechazó quedar al frente del caso y crece la incertidumbre

Published

Martínez de Giorgi le devolvió el expediente a Servini, actualmente subrogado por Ariel Lijo. La Cámara Federal deberá definir la situación.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó quedar al frente de la causa Libra, donde se investiga la presunta estafa con la criptomoneda que involucra al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a un grupo de empresario, y ahora la Cámara Federal deberá resolver en que juzgado seguirá.

Martínez de Giorgi decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”, tras la orden de Ariel Lijo que aseguró que el magistrado debía seguir con el expediente porque ya investiga una causa similar donde se denunció a Karina Milei por cobrar por reuniones con el Presidente.

Con esta decisión, Martínez de Giorgi mantuvo su postura de rechazar la conexidad de los expedientes, al sostener que deben investigarse por separado.

Días atrás, Servini se declaró incompetente para seguir al frente de la causa y Lijo resolvió que debía pasar a Martínez de Giorgi.

“Advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”, sostuvo Lijo en su decisión.

Martínez de Giorgi, Lijo y Servini.
Martínez de Giorgi, Lijo y Servini.

Al inicio de la causa, Servini había rechazado un planteo de su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó hacerse cargo del expediente argumentando que los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, dentro de su jurisdicción, pero la jueza desestimó la solicitud y continuó con la investigación hasta la reciente decisión de Lijo.

Además de los hermanos Milei, la investigación incluye a Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados a la creación y lanzamiento de Libra; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum; y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

Javier Milei no respondió el cuestionario que le envió la comisión investigadora

La comisión investigadora por el caso Libra le envió un cuestionario a Javier Milei con nueve preguntas para que aclare su responsabilidad en la promoción de la criptomoneda. Tenía tiempo hasta este viernes para enviar sus respuestas por escrito, pero no lo hizo.

Sin embargo, el organismo -que preside el diputado Maximiliano Ferraro– aguardará hasta el lunes para resolver los pasos a seguir: dada la investidura del Presidente de la Nación, podrían evaluar la posibilidad de extender el plazo.

En tanto, Karina Milei deberá informar al Congreso la fecha en la cual concurrirá a la comisión investigadora, respondiendo así al pedido de interpelación. O bien, cuando podrá recibir en su despacho de la Casa Rosada a cinco representantes del organismo.

Lo que no puede hacer la secretaria general de la Presidencia es ignorar la convocatoria. Tiene tiempo hasta el miércoles para responderle a la comisión.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Tragedia en el Puente Belgrano: Conductor de camión afirma que se quedó sin frenos y arrastró vehículos durante un kilómetro

Un grave accidente automovilístico sacudió la tarde de este viernes el puente interprovincial que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. Más de una...

2 días ago

Deportes

Pep Guardiola comparó a Erling Haaland con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El director técnico de los Ciudadanos no dudó en elogiar a su goleador tras la victoria por 2-0 ante Napoli por la Champions League...

2 días ago

Deportes

Franco Colapinto habló del “día difícil” en Bakú y se refirió a los cambios de Gasly que le permitieron mejorar su Alpine

El piloto argentino culminó 19° y 20° en las primeras dos prácticas libres en el Gran Premio de Azerbaiyán Como los propios pilotos habían...

2 días ago

Mundo

Donald Trump dijo que avanzó en el diálogo con Xi Jinping sobre temas comerciales y valoró el acuerdo por TikTok

El presidente estadounidense y el líder del gobierno de Beijing acordaron una reunión en Corea del Sur y allanaron el camino para una visita...

2 días ago