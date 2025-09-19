Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Choque múltiple en el Puente General Manuel Belgrano con autos volcados y personas heridas

Published

  • Vehículos involucrados: El accidente involucró a 16 vehículos, entre ellos, al menos dos camiones. Uno de los camiones se habría quedado sin frenos, provocando el choque en cadena.
  • Heridos: Se reportan varios heridos, aunque el número exacto y la gravedad de las lesiones aún no han sido confirmados oficialmente.
  • Tránsito: El puente se encuentra con un corte total de tránsito debido al siniestro. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas. Se estima que el tránsito podría normalizarse en las próximas horas.
  • Detalles adicionales: El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2,2. Uno de los camiones perdió combustible sobre la calzada, lo que suma a la complejidad del operativo de emergencia. Equipos de bomberos, policía y personal de salud trabajan en el lugar.
In this article:,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Tragedia en el Puente Belgrano: Conductor de camión afirma que se quedó sin frenos y arrastró vehículos durante un kilómetro

Un grave accidente automovilístico sacudió la tarde de este viernes el puente interprovincial que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. Más de una...

2 días ago

Deportes

Pep Guardiola comparó a Erling Haaland con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El director técnico de los Ciudadanos no dudó en elogiar a su goleador tras la victoria por 2-0 ante Napoli por la Champions League...

2 días ago

Deportes

Franco Colapinto habló del “día difícil” en Bakú y se refirió a los cambios de Gasly que le permitieron mejorar su Alpine

El piloto argentino culminó 19° y 20° en las primeras dos prácticas libres en el Gran Premio de Azerbaiyán Como los propios pilotos habían...

2 días ago

Mundo

Donald Trump dijo que avanzó en el diálogo con Xi Jinping sobre temas comerciales y valoró el acuerdo por TikTok

El presidente estadounidense y el líder del gobierno de Beijing acordaron una reunión en Corea del Sur y allanaron el camino para una visita...

2 días ago