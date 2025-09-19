Choque múltiple en el Puente General Manuel Belgrano con autos volcados y personas heridas

- Vehículos involucrados: El accidente involucró a 16 vehículos, entre ellos, al menos dos camiones. Uno de los camiones se habría quedado sin frenos, provocando el choque en cadena.
- Heridos: Se reportan varios heridos, aunque el número exacto y la gravedad de las lesiones aún no han sido confirmados oficialmente.
- Tránsito: El puente se encuentra con un corte total de tránsito debido al siniestro. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas. Se estima que el tránsito podría normalizarse en las próximas horas.
- Detalles adicionales: El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2,2. Uno de los camiones perdió combustible sobre la calzada, lo que suma a la complejidad del operativo de emergencia. Equipos de bomberos, policía y personal de salud trabajan en el lugar.
