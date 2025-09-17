La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

Miles de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y otras organizaciones sociales confluyeron para reclamar por el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La protesta incluyó columnas que llegaron desde distintos puntos del país y una lectura de documento por parte del personal del Hospital Garrahan

Las columnas universitarias partieron desde la Plaza Houssay y avanzaron por el centro porteño hasta alcanzar el Congreso (Gaston Taylor)

Representantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) comenzaron la jornada desde las 14.30 en la zona de la plaza de Ciencias Médicas (RS Fotos)

Agrupaciones de jubilados también acompañaron la protesta con banderas y carteles (Maximiliano Luna)

La UCR se movilizó con su columna propia

Agrupaciones de ATE marcharon al Congreso

En el escenario montado frente al Parlamento, profesionales del Garrahan leyeron un documento con 15 puntos clave del reclamo

El comunicado afirmó: "No es admisible ni viable un país en el que se desmantele su principal hospital pediátrico", en referencia al Garrahan

A las 16, comenzó el acto central frente al Congreso, en coincidencia con el inicio del debate legislativo

Las zonas más afectadas por los cortes incluyeron Callao, Rivadavia, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre

Algunos de los pañuelos que se vendían en la zona

También se defendió a la salud pública

El reclamo de los jubilados también estuvo presente

Docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles de distintas facultades caminaron bajo la consigna: "Defendamos la educación pública"

La convocatoria reunió a sectores gremiales como CGT, CTA y ATE, además de colectivos universitarios de todo el país

Además, se sumaron agrupaciones de jubilados a la marcha

Desde el recinto, el Gobierno buscó mantener los vetos con respaldo legislativo, en un escenario que, según fuentes oficiales, generaba preocupación por su impacto en los mercados Desde el recinto, el Gobierno buscó mantener los vetos con respaldo legislativo, en un escenario que, según fuentes oficiales, generaba preocupación por su impacto en los mercados

El Foro por el Derecho a la Salud se movilizó con su columna propia

En simultáneo, manifestaciones similares se desarrollaron en Córdoba, Rosario y Mendoza, donde también se reclamó por el financiamiento educativo En simultáneo, manifestaciones similares se desarrollaron en Córdoba, Rosario y Mendoza, donde también se reclamó por el financiamiento educativo

Fotos: Maximiliano Luna, Gastón Taylor y RS Fotos