Misiones: Secuestran más de 25.000 paquetes de cigarrillos ilegales

Efectivos del Escuadrón 49 “San Vicente” desarrollaban actividades de control sobre el kilómetro Nº 40 de la Ruta Provincial Nº 212, a la altura del paraje “El Lavarropas”, cuando una camioneta que se aproximaba hizo caso omiso a las señales efectuadas por los uniformados, dándose a la fuga a gran velocidad.

Posteriormente, los gendarmes lograron hallar el rodado a 30 kilómetros de distancia, en cercanías al paraje “Tarumá”, sin ocupantes. Al efectuar la consulta sobre sus antecedentes arrojó que poseía pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.

Tras inspeccionar el habitáculo y el compartimiento de carga, personal de la Fuerza detectó 34 cajas de cartón que contenían 17.400 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Asimismo, integrantes de la Sección “Jardín América”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, detuvieron la marcha de un automóvil sobre el kilómetro 1.432 de la Ruta Nacional Nº 12, en el cual circulaban dos hombres mayores de edad.

Al momento de efectuar el control documentológico del rodado, los funcionarios hallaron gran cantidad de cajas de cartón con inscripciones correspondientes a marcas de cigarrillos sobre el asiento trasero.

Como resultado de la requisa, se decomisó un total de 17 cajas de cartón que se encontraban distribuidas en el habitáculo y el baúl, las cuales contenían 8.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Informados de los resultados, los Juzgados Federales y las Fiscalías Federales de Eldorado y Oberá, respectivamente, dispusieron el secuestro de los vehículos y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.