En cuatro procedimientos: Incautan en Formosa 52.000 kilos de granos de soja, 672 convertidores de TV y más de 25 kilos de hojas de coca

Personal de la Patrulla Fija “Subteniente Perín”, dependiente del Escuadrón 5 “Pirané” emplazados sobre la Ruta Nacional Nº 95 en la intersección de la Ruta Provincial Nº 9, en la localidad de Subteniente Perín (Formosa), controlaron dos vehículos de transporte de cargas generales.

Al momento de la inspección, los uniformados constataron que ambos rodados transportaban soja a granel sin la Carta de Porte, documentación respaldatoria obligatoria que ampara el transporte de granos. De consultas realizadas con personal ARCA delegación Resistencia, dispuso la interdicción de 52.000 kilos de soja en estado natural, debido a que se encontraba en Infracción a la Ley 11.683 “Procedimiento Tributario de Argentina” y de la Resolución General Conjunta (RGC) 5235/22 – Art. 1. Lo secuestrado tiene un avalúo de 20.600.000 pesos.

Asimismo, hoy en horas de la madrugada, efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda”, secuestraron 24 kilos 360 gramos de hojas de coca en su estado natural. Estaban ocultos en encomiendas en un transporte de paquetería que provenía desde Buenos Aires y se dirigía hacia la localidad formoseña de Clorinda. Es el resultado de un control en el puesto fijo “Gendarme Fermín Rolón” sobre la Ruta Nacional Nº 11. Intervino la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, quien dispuso el secuestro de los vegetales.

Por su parte, gendarmes apostados en la Sección “Puerto Velaz” dependientes del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, detuvo la marcha de un ómnibus de pasajeros de los denominados “tour de compras”. En la requisa, personal de la Fuerza halló 672 convertidores de TV de origen extranjero sin documentación que avale su legal tenencia.

El Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, interiorizado de los hechos, dispuso el secuestro de la mercadería de contrabando por estar bajo infracción de la Ley 22.415. Lo incautado asciende a un valor de 26.880.000 pesos.