Si la tenés en el placard, no la tires: la prenda de los 2000 que volvió y será furor este verano 2026

Este clásico que parecía olvidado regresa con fuerza y promete dominar las tendencias de la próxima temporada.

La moda es cíclica, y este verano lo confirma: las minifaldas de jean diminutas, ícono indiscutido de los años 2000, están de regreso. Después de años de permanecer relegadas en el fondo de los placares, las pasarelas internacionales, celebridades y referentes de estilo volvieron a ponerlas en el centro de la escena. Desde marcas de lujo hasta firmas fast fashion, todas las incorporaron en sus colecciones, al anticipar que será una de las piezas más buscadas de la temporada.

Cómo se reinventan las minifaldas

Aunque el espíritu dosmilero sigue presente, las minifaldas de jean se adaptaron a las tendencias actuales. Los nuevos diseños priorizan cortes asimétricos, ruedos deshilachados, botones visibles y lavados desgastados, que les dan un aire más relajado y versátil. Además, hay opciones ultra cortas para looks audaces y versiones un poco más largas para quienes prefieren algo intermedio.

Un clásico que parecía olvidado regresa con fuerza y promete dominar las tendencias de la próxima temporada. (Foto: Freepik).

El tiro bajo, que marcó una época, también hace su reaparición, aunque esta vez convive con modelos de tiro medio y alto, al permitir múltiples combinaciones según el estilo de cada persona.

Cómo combinarlas para un look actual

Para evitar caer en un estilismo demasiado “retro”, los expertos recomiendan equilibrar la minifalda con prendas modernas y minimalistas. Las camisas oversized, los crop tops lisos y los chalecos sastreros son aliados perfectos para lograr un look más sofisticado. En cuanto al calzado, hay opciones para todos los gustos: desde sandalias de plataforma hasta zapatillas urbanas o botas cowboy, otra gran tendencia que pisa fuerte este verano.

Los accesorios también juegan un rol clave: cinturones anchos, lentes futuristas y bolsos pequeños logran completar un outfit que mezcla pasado y presente en partes iguales.

La moda es cíclica, y este verano lo confirma: las minifaldas de jean diminutas, ícono indiscutido de los años 2000, están de regreso. (Foto: IA).

Influencers y celebrities ya las usan

Figuras como Dua Lipa, Bella Hadid y Emilia Mernes ya mostraron cómo lucir las minifaldas de jean en diferentes contextos: desde salidas informales hasta festivales. Instagram TikTok se llenaron de ideas para combinarlas, al confirmar que el regreso no es casualidad sino parte de un fenómeno global.

Si tenés una minifalda guardada de los 2000, este es el momento de sacarla a relucir. La tendencia promete quedarse y convertirse en el comodín favorito de los looks de verano.

