Connect with us

Hi, what are you looking for?

CHICA HOT

“Ready for summer”: Romina Malaspina adelantó el verano en microbikini gris y pareo con brillo

Published

Posó en el balcón de su casa con un traje de baño con detalle de argollas y fue furor en las redes.

Romina Malaspina volvió a marcar tendencia en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores de Instagram con un traje de baño que combina sensualidad y detalles vanguardistas.

Desde su cuenta oficial, la influencer posó al sol con una microbikini gris texturada, una de las estrellas de la próxima temporada.

El corpiño es triangular con breteles finos y la bombacha diminuta y de tiritas regulables que se anuda a los costados en forma de moño.

 

Romina Malaspina, lista para el verano. (Foto: Instagram/@romimalaspina).
Romina Malaspina, lista para el verano. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Para completar la apuesta de moda, sumó un pareo translúcido en tono plateado con acabado brillante, que deja entrever la bikini que se lleva debajo y aporta un toque extra de luminosidad al look.

Los accesorios fueron sutiles y delicados: un collar fino con dije, una pulsera de strass y un anillo plateado que complementaron la estética sin recargarla.

Romina Malaspina en microbikini texturada. (Foto: Instagram/@romimalaspina).
Romina Malaspina en microbikini texturada. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

En cuanto al make up, optó por un acabado 100% al natural. Llevó la piel con efecto glowy, mejillas apenas esculpidas, labios nude con un leve brillo y un delineado sutil que realzó la mirada.

El pelo suelto, con ondas relajadas y raya al medio, acompañó el look con un aire veraniego y descontracturado.

En el pie de foto de la publicación, la it girl escribió en inglés: “Ready for summer”, que traducido significa “Lista para el verano”, y marcó tendencia.

Romina Malaspina en microbikini mocha mousse con cadenas doradas

Hace dos semanas, la modelo compartió una serie de fotos desde la galería de su casa, al lucir una microbikini en tono mocha mousse que marcó tendencia entre sus fans. El modelo se destaca por su diseño minimalista y detalles de lujo.

El corpiño strapless tiene un frunce central adornado con una cadena dorada que funciona como cierre decorativo.

Romina Malaspina en bikini mocha mousse. (Foto: Instagram/@romimalaspina).
Romina Malaspina en bikini mocha mousse. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

La bombacha, cavada y de tiro bajo, repite el detalle metálico de cadenas doradas en ambos laterales, logrando un efecto visual que combina simplicidad con toques llamativos.

Para completar el look, la influencer sumó un par de lentes de sol rectangulares de armazón marrón y patillas finas, de inspiración 100% vintage, alineados con la paleta de colores tierra de la microbikini.

Romina Malaspina en bikini y lentes de sol. (Foto: Instagram/@romimalaspina).
Romina Malaspina en bikini y lentes de sol. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

En cuanto al make up, optó por un acabado 100% al natural: piel luminosa, labios nude y un delineado sutil que resalta la mirada. Su pelo, con ondas suaves efecto beach waves, cae suelto sobre los hombros, aportando frescura al resultado final.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria

Sucedió en una escuela de Malvinas Argentinas. Al libertario lo agarraron in fraganti. Un fiscal de La Libertad Avanza fue atrapado in fraganti mientras...

3 días ago

NOTICIAS

Pidió una moto por aplicación, vio que no tenía patente y su reacción se hizo viral en TikTok

Sheila estaba apurada y solicitó un viaje. Sin embargo, se asustó al ver que el vehículo no estaba en regla. Una joven pidió una moto...

3 días ago

NOTICIAS

Un joven salió corriendo para evitar ser presidente de mesa y la policía lo trajo de vuelta

El episodio ocurrió en la Escuela Valentín Vergara de La Plata y sorprendió a todos los que esperaban para votar. Una escena digna de...

3 días ago

Economia

Pese a la falta de dólares, el Gobierno postergó hasta octubre el inicio del plan de privatizaciones de rutas

Extendió un mes el plazo para conocer las ofertas para quedarse con el primer corredor vial que pasará a manos privadas. Así, quedan para...

3 días ago