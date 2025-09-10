Julieta Nair Calvo se mostró en microbikini joya desde una terraza de lujo en Madrid

Se lució con un modelo negro con corpiño strapless y detalle dorado al que le sumó un minipareo a juego y una capelina.

Julieta Nair Calvo aprovechó el clima cálido en Madrid para disfrutar de una tarde de relax junto a su hijo Valentino Rolando y compartió en sus redes sociales una serie de fotos desde la terraza de un hotel de lujo. La actriz eligió un look verano que combina simplicidad y detalles llamativos.

La protagonista del look es una microbikini joya negra con corpiño strapless con un aplique dorado en forma de concha marina en el centro, que aporta un detalle distintivo sin romper con la sobriedad del conjunto. La bombacha, también en negro, es tiro alto con laterales finos, siguiendo la tendencia de modelos pequeños que estilizan la figura.

Julieta Nair Calvo al borde de la pileta. (Foto: Instagram/@julietanaircalvo).

Para completar el look, la actriz sumó un pareo negro liviano, que en algunas de las imágenes deja caer sobre la cadera, y un sombrero de rafia con ala ancha. En cuanto a los accesorios, eligió aros argolla dorados y un collar delicado.

En las fotos también se puede ver a Julieta disfrutando junto a su hijo. El nene lució una bermuda playera rayada en blanco y azul.

Julieta Nair Calvo junto al hijo. (Foto: Instagram/@julietanaircalvo).

El make up que eligió fue muy natural, con una base ligera, labios apenas satinados y un toque de máscara de pestañas. Además, sumó gafas de sol oscuras de diseño clásico.

Julieta Nair Calvo en bikini negra. (Foto: Instagram/@julietanaircalvo).

Julieta Nair Calvo en microbikini desde Río de Janeiro

Hace algunos meses, Julieta Nair Calvo se fue de vacaciones a Río de Janeiro junto a su familia. Desde las playas de Brasil, la actriz compartió una serie de fotos en microbikini y se sumó a la ola de celebridades que eligen modelos pequeños, estampados y de colores vibrantes.

En una de las imágenes, posó frente al espejo con una microbikini con corpiño triangular y bombacha cavada de base verde con estampa escocesa en blanco. El diseño de tiras finas se ata en el cuello y la cadera. Completó el look con un pañuelo satinado multicolor en la cabeza, anudado al mejor estilo pirata.

Julieta Nair Calvo en microbikini estampada. (Foto: Instagram/@julietanaircalvo).

En otra de las postales que publicó en su cuenta de Instagram, la influencer se lució con un conjunto bicolor con estampado psicodélico en fucsia, blanco y bordó.

El top es de moldería rectangular, con breteles rosas que se atan alrededor del cuello, y la parte inferior es colaless con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño. Encima, llevó una camisa negra con estampa blanca tipo pañuelo, abierta y con las mangas largas.

Julieta Nair Calvo en microbikini estampada fucsia. (Foto: Instagram/@julietanaircalvo).

Finalmente, desde la orilla del mar en Río de Janeiro, se mostró con un diseño liso en color marrón chocolate (sumándose nuevamente al boom por el mocha mousse).

El corpiño es clásico, con aro en el centro del escote, y la bombacha tiene tiras regulables en los laterales que se atan en forma de moño. Esta vez, la it girl optó por un estilo más despojado, sin accesorios, con el pelo suelto y al viento y un coco en la mano como único protagonista de la escena.