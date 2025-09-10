Cuáles son las cinco tendencias que no te pueden faltar este verano según Mirta Armesto

El blazer de lino, el marrón chocolate y los brillos son algunas de las consignas que mandan esta temporada y protagonizan la colección “El arte de fluir”.

La evolución de Armesto, la firma de la diseñadora Mirta Armesto que ahora abarca a más públicos y estilos, trae en su nueva colección El arte de fluir algunos de los ítems clave del verano 2025/2026. Desde su espacio en Palermo, charlamos con Mirta Armesto sobre sus esenciales.

El blazer de lino

”En esta colección todo fluye entre sí. En cuanto a colorido, en cuanto a modelos y en cuanto a estilos”, afirma Armesto, que menciona el blazer de lino como uno de los fetiches de la temporada.

“Viene con su pantalón, pero también para combinar con los jeans o con los shorts. Esa es la característica de fluir, que una prenda que aparentemente era formal dejó de serlo”, agrega.

El blazer de lino, un must del verano. (Foto: Armesto)

“Creo que estamos en un momento en que tenemos que fluir para poder disfrutar de una colección y del verano. Siempre digo que no hay que encorsetarse, que hay que fluir dentro de la ropa y fluir dentro de la vida, es un concepto más general aún”.

El marrón chocolate en toda su gama

Tal como ya lo adelantaron las pasarelas internacionales y las red carpets, Armesto confirma que el marrón en toda su gama es el nuevo negro. Empezando por los crudos y los arcilla hasta un tostado, el camino termina en el chocolate, el más repetido en su colección.

Armesto presentó su colección de verano 2026 con Camila Homs como para de campaña. (Foto: Armesto)

Desde blusas y tops hasta pantalones, chaquetas, blazers y vestidos, este tono toma protagonismo en todos los diseños de la marca.

Jean barrel, lo más buscado

La línea de jean es la columna vertebral de la marca y este verano viene, además de en los clásicos azules y celestes, en tonos como el crudo, cream, avellanedas y chocolate. “Es una paleta muy tranquila que acompaña un estado de ánimo que fluye”.

Los jeans de Armesto vienen en una amplia gama de colores y formatos. (Foto: Armesto)

La diversidad también está presente en los modelos, desde el los clásicos chupines y rectos hasta los wide leg o slouchy. Pero el verdadero protagonista es el modelo barrel, que se caracteriza por su silueta curva similar a la de un barril. “Favorece a todo tipo de mujer”, asegura Armesto.

Estampas originales

Una de las características que diferencia a Armesto es la creación de sus propias estampas, interviniendo las telas en blanco con diseños que van desde lo abstracto hasta las tradicionales flores.

Las estampas originales de Armesto. (Foto: Armesto)

“Esa es la característica que da hacer la moda en argentina, que podés armarte una colección a tu gusto y al gusto de la argentina, que es muy exigente en cuanto a lo que le gusta”, explica.

Un toque de brillo

Aunque la colección de Armesto es clásica, no falta esa cuota justa de brillo en lo que es su línea prenoche. En estas piezas, las lentejuelas y el strass se mezclan con telas de raso o lenceros.

Detalles de strass en la colección de Armesto. (Foto: Armesto)

“Es esa prenda un poquito más arriba que te querés poner a veces para salir”, dice Armesto sobre sus tops de lentejuelas, faldas o remeras con strass que le dan un toque de brillo a su colección.