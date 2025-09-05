Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

El principal sospechoso sigue prófugo, mientras que su cómplice fue imputado como participe primario y quedará detenido bajo prisión preventiva

Los móviles policiales en barrio Tablada (Gentileza: El Tres) Los móviles policiales en barrio Tablada (Gentileza: El Tres)

A una semana del homicidio de Matías David Fernández en Rosario, las autoridades imputaron a A. D., un joven de 24 años, señalado como participe primario. V. G., el presunto autor material, permanece prófugo y cuenta con pedido de captura. Si bien la mayoría de los crímenes en esta parte del país suelen estar marcados por el narcotráfico, esta disputa tuvo un origen de índole sentimental, según la hipótesis de la Fiscalía.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal Luis Schiappa Pietra, la noche del jueves 28 de agosto, V. G. y A. D. se encontraban en la vereda de Crespo al 3900, entre Presidente Quintana y Doctor Riva.

A las 21 horas, Fernández llegó al lugar en una motocicleta conducida por su amigo I. G., de 21 años, jugador de la reserva de Newell’s.

La reacción de V. G. fue inmediata: sin mediar palabra ni intervalo de tiempo, disparó contra Fernández, quien recibió varios disparos en el tórax que le provocaron la muerte.

Acto seguido, el agresor atacó a I. G., quien, pese a recibir un tiro en la zona lumbar, logró huir en su moto y fue posteriormente atendido en el Hospital Centenario.

El joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo El joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo

La cercanía de A. D. con la escena del crimen resultó determinante en su imputación. Los testigos afirmaron haberlo visto ingresar a su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar del ataque, mientras el tirador escapaba en una motocicleta.

A los pocos minutos, la Policía lo detuvo. Durante el allanamiento realizado en su vivienda, los agentes secuestraron nueve proyectiles calibre .40, el mismo tipo de munición utilizado en el homicidio. Este hallazgo llevó a la Fiscalía a considerarlo partícipe primario del hecho.

De esta manera, el juez Rodrigo Santana resolvió dictar prisión preventiva para A. D. por un plazo de dos meses, negándole la libertad.

La víctima, Fernández, de 25 años, residía a cuatro cuadras del sitio donde fue asesinado. Si bien contaba con antecedentes vinculados a la narcocriminalidad, la Fiscalía sostiene que el móvil principal del crimen fue una disputa con el actual novio de su ex pareja, V. G.

Según pudo saber el medio local Rosario3, Fernández había mantenido una relación previa con la actual pareja de su asesino y tenía una condena por violencia de género.

Dictaron prisión preventiva para Agustín D. por un plazo de dos meses, negándole la libertad (Foto: Rosario3) Dictaron prisión preventiva para Agustín D. por un plazo de dos meses, negándole la libertad (Foto: Rosario3)

El historial delictivo de Fernández incluye un episodio ocurrido en 2018, cuando, con 17 años, fue detenido y acusado de participar junto a su hermano mayor y un remisero en un ataque a tiros contra la ex sede de la Fiscalía Regional Rosario, ubicada en Montevideo al 1900.

Este atentado formó parte de una serie de ataques contra edificios judiciales, ordenados por Ariel “Guille” Cantero tras recibir una condena de 22 años en el megajuicio contra Los Monos. Por su participación en ese hecho, Fernández fue condenado en 2019 a 6 años y 6 meses de prisión.

Dos policías de Rosario quedaron detenidos por robar 28 mil dólares

Dos agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario recibieron prisión preventiva por 60 días tras ser acusados de detener, golpear y robar 28.000 dólares a un transeúnte, según informó el fiscal José Luis Caterina durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal.

La víctima, un hombre de 32 años, denunció que los policías lo interceptaron la noche del 28 de agosto cerca del parque Scalabrini Ortiz, lo agredieron físicamente y lo trasladaron en un patrullero hasta un callejón, donde uno de los agentes le advirtió que podía matarlo. Ante la amenaza, el hombre ofreció entregar el dinero que guardaba en su domicilio.

Los suboficiales Gustavo Gabriel Blanco (32) yAinara Fiorella Velázquez (23) acompañaron a la víctima hasta su casa en el centro de Rosario, donde le retuvieron sus pertenencias y recibieron la bolsa con los dólares. Posteriormente, lo liberaron en el barrio Abasto tras quedarse con el dinero.

El fiscal Caterina ordenó la detención de ambos policías, quienes fueron arrestados mientras cumplían funciones en la zona noroeste de la ciudad.

El defensor de Velázquez, Juan Ubiedo, solicitó al juez Hernán Postma que considerara la licencia psiquiátrica de la agente por antecedentes de violencia de género, pero el magistrado dispuso la prisión preventiva y ordenó exámenes médicos y psiquiátricos para ambos imputados.

El hallazgo de una bolsa de tela con 12.300 dólares en la vivienda de Blanco fue clave en la investigación, de acuerdo con la exposición del fiscal.