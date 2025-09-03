Formosa: Interceptan un camión térmico de bandera paraguaya con 306.000 atados de cigarrillos de contrabando

El transporte se había desviado de su itinerario previsto, conforme registro en manifiesto internacional de carga/declaración de tránsito aduanero (MIC/DTA), para evitar ser controlado por los gendarmes.
Además, se allanó un galpón utilizado para el acopio de la mercadería extranjera. Dos personas quedaron detenidas.
En el marco de una investigación por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero), personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa”, identificó posibles maniobras de contrabando en la ciudad de Formosa. Ante las pesquisas, los gendarmes interceptaron un camión térmico de gran porte de bandera paraguaya, el cual se habría desviado de su itinerario declarado en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), para evitar ser controlados.
Con el conocimiento del Juzgado Federal N° 2 y Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, los efectivos trasladaron el rodado hacia las instalaciones del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, donde se realizó una minuciosa inspección con apoyo del personal de esa Unidad y la colaboración de funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero – ARCA.
Del registro, los uniformados hallaron 306.000 atados de cigarrillos de origen extranjero (1.224 cajas), mercadería valuada en 477.972.000 pesos. El Magistrado interviniente dispuso su secuestro, como así también, de 440.000 guaraníes y 423.000 pesos argentinos, un teléfono celular y la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.
Consecuentemente, personal de la Fuerza, allanó un galpón identificado como lugar de acopio de los cigarrillos. Otro ciudadano mayor de edad fue detenido.