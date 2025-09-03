Connect with us

POLICIALES

Accidente fatal en Ruta 95: una mujer murió y una adolescente perdió su embarazo

Published

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del martes dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años y la pérdida del embarazo de ocho meses de una joven de 17.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 19:30 en el kilómetro 1071 de la Ruta Nacional N° 95, en jurisdicción de La Tigra. Allí colisionaron una motocicleta Guerrero Trip 110, conducida por Rosa Alegre (60), quien llevaba como acompañante a una adolescente de 17 años embarazada, y un camión Mercedes Benz, guiado por un hombre de 39 años.

Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde los médicos diagnosticaron para Alegre traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y otorragia, mientras que la adolescente sufrió politraumatismos y pérdida de conocimiento.

Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Rosa Alegre y la interrupción del embarazo de la menor, lo que derivó en la recaratulación de la causa como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

En el lugar intervinieron efectivos de la División Patrulla Vial Villa Ángela y de la División Criminalística, mientras que la Fiscalía dispuso la imputación en libertad del conductor del camión y la entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos correspondientes.

 

