Rial: “Lo que querían era meter presos a los periodistas”

Jorge Rial reveló que la censura del gobierno a los audios de Karina Milei, que pudo imponer a través de una polémica cautelar, fue en realidad una instancia intermedia en el objetivo inicial del gobierno que era meter presos a los periodistas que publicaron las grabaciones.

“Todo esto que armaron fue para calmarlo” a Javier Milei, que según reveló Rial en Radio 10 estaba desestabilizado por la aparición de los audios de su hermana. “El viernes fue una noche dura, esa reunión en Rosada fue muy dura”, agregó sobre el encuentro donde se habría decidido la embestida judicial contra la prensa.