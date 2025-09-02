Rial: “Lo que querían era meter presos a los periodistas”

Reveló que en la cumbre del viernes encabezada por Milei se analizó detener a los periodistas. “Adorni empujaba esa idea”, dijo.
Jorge Rial reveló que la censura del gobierno a los audios de Karina Milei, que pudo imponer a través de una polémica cautelar, fue en realidad una instancia intermedia en el objetivo inicial del gobierno que era meter presos a los periodistas que publicaron las grabaciones.
“Todo esto que armaron fue para calmarlo” a Javier Milei, que según reveló Rial en Radio 10 estaba desestabilizado por la aparición de los audios de su hermana. “El viernes fue una noche dura, esa reunión en Rosada fue muy dura”, agregó sobre el encuentro donde se habría decidido la embestida judicial contra la prensa.
“El objetivo en realidad era meternos presos, ir a buscarnos esa misma noche y meternos en cana”, reveló Rial. “La idea original de algunos era esa, incluido Adorni”, agregó respecto al vocero.
“El más sensato dicen que fue Santiago Caputo, que les dijo ‘de esto no volvemos’. Lo cambiaron por esto (las presentaciones judiciales), pero la idea original era meternos en cana”, contó Rial.
Censura: el Gobierno consigue un fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina
“Lo único que me preocupa es qué pasará dentro de la Rosada tan grave como para que estén asustados. El audio que salió es intrascendente, no dice nada. La pregunta que me hago es ¿qué cosas se cocinaron en estos casi dos años dentro de la Casa de Gobierno como para que estén tan asustados con que eso salga a la luz?”, se preguntó Rial. “¿De qué habla Karina Milei tan secreto que no se puede saber?”
“Ya dieron a conocer que su desapego por la ley es absoluto, que la Constitución no les importa, ni la separación de poderes, ni nada”, completó Rial en referencia a la denuncia de Bullrich en la que pide allanamientos a medios y periodistas, y también al pedido de la legisladora Florencia Arietto para “obligar” a los periodistas a revelar las fuentes.