Era chofer en una aplicación y la mataron para robarle el auto: los vecinos cortan la Ruta 3 en La Matanza

Candela Santa María tenía 24 años. Los asesinos pidieron un viaje, quisieron llevarse el vehículo y la mataron. Familiares y amigos protestan en Laferrere.

Candela Santa María, de 24 años, fue asesinada de un tiro en la cabeza esta madrugada mientras trabajaba con su auto de aplicación. Con la excusa de pedir un viaje, los delincuentes le tendieron una trampa e intentaron robarle el vehículo.

Familiares y amigos cortan la Ruta 3, kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar justicia.

Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que se había comprado hace poco, dijo a TN su primo, Fernando. La joven estaba por cumplir 25 a principios de septiembre.

Candela Santa María tenía 24 años. Fue asesinada en un intento de robo. (Foto: gentileza familia Santa María).
Le hicieron la cama y la mataron, le robó el celular y lo que tenía, algo de plata, no el auto. La mataron por dos monedas”, agregó sobre los autores.

Según dijo, el crimen ocurrió entre la una y las dos de la mañana en González Catan. Además, Fernando contó que identificaron a un sospechoso, apodado “Piñon”.

Familiares y amigos reclaman Justicia y cortan la Ruta 3. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, dijo Fernando sobre la inseguridad en esa parte del conurbano bonaerense.

El caso está a cargo delfiscal Carlos Arribas, de laUFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.

En 2024, robaron un vehículo cada cinco minutos en la Argentina

Un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación reveló que, durante 2024, se registró un aumento del 13 por ciento del robo de vehículos (automóviles, motos, camionetas y camiones) en la Argentina respecto al año anterior y que, en promedio, hubo un hecho cada 5 minutos

De acuerdo al documento, se recibieron 103.609 denuncias por ese delito el año pasado.

La provincia de Buenos Aires concentró 55.000 robos de vehículos, de los cuales 33.000 fueron asaltos a mano armada.

Según el organismo oficial, la mayor cantidad de episodios se registró en la zona suroeste del Gran Buenos Aires, integrada por los partidos de La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. En esta área del conurbano se registraron más del triple del promedio nacional de robos de vehículos.

Mientras que el otro sector rojo de los robos de vehículos fue la denominada zona centro-oeste, formada por los partidos de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tres de Febrero.

