NOTICIAS

La plata: amenazó a su vecino con un arma, la policía le allanó la casa y encontró un arsenal

Published

El violento episodio ocurrió por una pelea por los perros de ambos en el barrio de Abasto. El acusado, de 61 años, fue denunciado y la Justicia secuestró más de 15 armas.

Una discusión vecinal por una pelea de perros terminó con un sorprendente hallazgo en una vivienda de Abasto, partido de La Plata.

Tras una denuncia por amenazas, la policía allanó una casa y descubrió que su dueño, un hombre de 61 años, guardaba un arsenal de armas, municiones y hasta una ballesta.

Todo comenzó cuando dos vecinos se enfrentaron por un altercado entre sus mascotas. El conflicto escaló rápidamente y, en un momento de furia, uno de ellos amenazó al otro mostrándole un arma.

Ante esta intimidación, la víctima no dudó en denunciarlo, lo que activó una investigación judicial.

Parte del arsenal que le encontraron al hombre de 61 años (Foto: X @Hechosanderecho).
Parte del arsenal que le encontraron al hombre de 61 años (Foto: X @Hechosanderecho).

A raíz de la denuncia, la policía obtuvo una orden para allanar la vivienda del acusado, ubicada en la calle 498, entre 198 y 202. Lo que los agentes encontraron en el lugar superó las expectativas: no era solo un arma, sino un verdadero arsenal.

En la casa se secuestraron más de 15 armas, entre pistolas, escopetas y una gran cantidad de municiones. Para la sorpresa de los efectivos, también se halló una ballesta.

El hombre quedó imputado y el material fue confiscado por las autoridades. Ahora, la Justicia deberá investigar la situación legal del acusado y determinar si tenía la documentación correspondiente para la tenencia de ese tipo de armamento.

