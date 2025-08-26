Connect with us

Impactante video: una mujer fue golpeada y arrastrada por delincuentes que intentaron robarle la cartera

Los gritos de la víctima y el violento accionar quedaron registrados por las cámaras de la zona.

Una mujer volvía de trabajar cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en moto. Uno de ellos se bajó, la golpeó y luego de arrastrarla durante 10 metros, le robó la cartera.

El violento episodio ocurrió este lunes cerca de las 19:30 sobre la calle Lagrange al 5400, a metros de la avenida Laplace, en Villa General Belgrano, Córdoba. La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran a la mujer caminando por la vereda. Como todos los días, realizaba los 100 metros hasta su casa que la separaban de la parada de colectivos de la línea 19.

Sin embargo, en esta oportunidad fue sorprendida por un asaltante que la agarró desde atrás, la golpeó en la cara y luego de sacudirla comenzó a arrastrarla por el asfalto.

“¡No, hijo de p…, soltame!“, gritaba ella. Inclusive se alcanza a escuchar como un vecino también intentó interceder ante su pedido de ayuda.

Así arrastró a la víctima el delincuente. (Foto: captura video El Doce)
Sin embargo, a pesar de los desesperantes gritos de la víctima, el delincuente continuó atacándola. Finalmente, logró arrebatarle la cartera y al llegar hasta la moto le dijo a su cómplice que acelere. La mujer terminó tirada en el piso, mientras los asaltantes escapaban.

“Karina está golpeada y asustada, tiene moretones y raspones en el cuerpo”, contó el cuñado de la víctima, en diálogo con Noticiero Doce.

Sobre el momento del robo, agregó: “Estábamos saliendo de la casa de mis suegros, escuchamos el grito y metí a los chicos al auto. Mi esposa fue hacia donde estaban los motochorros sin saber que era su hermana la asaltada”.

Además, explicó que a la víctima le sacaron la cartera, el celular, los documentos y dinero en efectivo. Ante esta situación, el hombre pidió por mayor presencia policial e iluminación en el barrio y lamentó que los hechos de inseguridad sean cada vez más habituales en el lugar.

