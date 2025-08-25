Connect with us

Video: patovicas atacaron a un adolescente en una fiesta de 15 años y su familia denunció que “lo asfixiaron hasta desmayarlo”

Un testigo filmó con su celular la brutal golpiza. El chico está internado en la Clínica de Cuyo. Ocurrió durante la madrugada de este domingo en Mendoza.

Dos patovicas atacaron a un joven en una fiesta de 15 años y su familia denunció que “lo golpearon y lo asfixiaron hasta desmayarlo”. Ocurrió la madrugada de este domingo en uno de los salones más exclusivos de Mendoza.

Un video, que fue grabado con un celular, muestra que el adolescente estaba tirado en el piso inmovilizado por dos guardias que lo golpeaban. Todo sucedió a la vista de varios testigos en un estacionamiento privado, en la entrada al salón Desert Gala, en Chacras de Coria.

La familia de Matías Brizuela -la víctima- contó que había participado del evento con su DNI, pero al salir junto a sus amigos notó que había dejado su campera en el sector de guardarropas, identificado con el número 038. Con la intención de retirarla, pidió autorización a uno de los patovicas para entrar.

El adolescente fue trasladado a la Clínica de Cuyo de Mendoza. (Foto: Google Street View).

En ese momento, otro integrante del personal de seguridad lo atacó sin motivo: lo golpeó, lo asfixió y lo dejó inconsciente, según dejaron constancia en la denuncia. El adolescente se desvaneció y fue trasladado por sus padres de urgencia a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado.

“Mi hijo es un chico inocente, que le intentó explicar que solo buscaba su campera. Ya habíamos pedido un auto para volver a casa”, reclamó la familia en un comunicado.

A su vez, agregó: “Lo que hicieron es deplorable e inaceptable. Esa persona es una miseria como ser humano, y el salón Desert es responsable en un 100% de lo que pasó”. Hasta el momento, ni la administración de Desert Eventos ni los organizadores de la fiesta emitieron un comunicado.

