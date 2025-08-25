Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco: encontraron muerta a una pareja adentro de un auto

Published

Estaban en un Chevrolet Onix a metros de la Ruta Nacional N° 8. Los peritos sugieren que se trató de un femicidio seguido de suicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis.

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos adentro de un auto en un camino rural en la ciudad de San Antonio de Areco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por el momento no fueron identificados y se investiga las circunstancias de las muertes.

El Chevrolet Onix de la pareja fue localizado este domingo en la bajada Ruta Nacional N° 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”. Un vecino que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911. Los peritos de la Policía Científica y la DDI trabajan en el lugar.

El auto estaba debajo de un árbol y no tenía colocada la patente. Adentro estaban los cuerpos de las víctimas. El hombre estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado. Mientras que la mujer estaba en el asiento de atrás.

Los policías hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible. “Sería para quemarlo todo”, dijo una fuente policial a TN. “Pero no sucedió”, aclaró.

Hallaron a una pareja muerta adentro de un auto. (Video: Qué Pensas Chacabuco)

Lo llamativo fue que en la ventanilla trasera se encontró un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada, aunque la principal hipótesis es que el hombre mató a la mujer desde afuera, luego ingresó al auto y se quitó la vida con la misma arma.

Los peritos sugieren que se trataría de homicidio seguido de suicidio, según indicó la misma fuente. El auto no tiene secuestro activo y su titular es de General Pacheco, partido de Tigre.

En la causa interviene el fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial Mercedes.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Afiliados truchos a LLA Chaco: aseguran que Juan Cruz Godoy, candidato a senador libertario, fue parte de la maniobra

En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por presuntas afiliaciones apócrifas al partido libertario en el Chaco, aparece el...

3 días ago

NOTICIAS

CHACO Conmoción en Concepción del Bermejo por aparición de un monstruo que sería un lobizón o un chupacabras

CONMOCIÓN EN BERMEJO POR APARICIÓN DE UN MONSTRUO QUE SERÍA UN LOBIZÓN O UN CHUPACABRAS. Ocurrió en el barrio Perón de la localidad de...

3 días ago

CORRUPCION

La corrupción de Milei

El gobierno libertario se hundió en el único pozo que debía sortear: la endémica corrupción de la política argentina. Los audios de Diego Spagnuolo estallaron con...

3 días ago

NOTICIAS

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲

Más de 200 personas se manifestaron ayer en la localidad de Pampa del Indio, a la vera de la Ruta 3, a la altura...

3 días ago