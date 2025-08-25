Crisis en la defensa de Milei, que busca abogado tras la caída de Spagnuolo

El abogado Francisco Oneto dijo a LPO que patrocinará al presidente, pero también era -o es- abogado de Spagnuolo y Karina Milei.

El presidente Javier Milei está en una situación de fragilidad legal frente al escándalo de las coimas con la Droguería Suizo Argentina que golpea de lleno a su gobierno. El problema que enfrenta Milei es que su abogado es el protagonista del escándalo: el ex titular de la Ansis, Diego Spagnuolo.

Spagnuolo está en el centro de la investigación que llevan adelante el juez federal Sebastián Cassanello y el fiscal Franco Picardi. El amigo de Milei es además su abogado personal. Spagnuolo no está todavía imputado de ningún delito, pero su teléfono fue secuestrado, no puede salir del país y es una pieza clave de la investigación que se activó por unos audios en los que aparece denunciando un esquema de coimas que involucra a Karina Milei, Lule Menem y la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

Además, como reveló LPO, Spagnuolo no descarta presentarse como arrepentido en la causa. Esta figura exige que delate en la trama delictual a alguien superior, esto es a alguno de los hermanos Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones y al subsecretario General de la Presidencia, Lule Menem, por ejemplo. De manera, que es muy difícil que puede seguir siendo el abogado de Milei o que Milei quiera que siga siendo su abogado.

La Policía encontró a Spagnuolo y ahora analiza presentarse como arrepentido

LPO pudo confirmar de tres personas con diálogo frecuente con Milei, que el Presidente está buscando abogado para que lo defienda en la causa. Uno de los mencionados es el carismático penalista Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de LLA y habitual invitado del canal de streaming libertario Carajo.

No soy el abogado defensor del presdiente Milei porque no está imputado, pero si se diera el caso lo defendería.

Oneto dijo a LPO que aún no es el defensor de Milei porque el presidente no está imputado en la causa de las coimas, pero aclaró que lo defenderá si se diera ese escenario. Oneto estuvo el viernes con Milei en Casa Rosada.

El problema es que Oneto también era o es, abogado de Spagnuolo y de Karina Milei. Esto plantea algunos inconvenientes de intereses cruzados, pero ofrece la ventaja de poder coordinar una defensa blindada y -sobre todo- evitar que Spagnuelo entre en conflicto con los hermanos Milei y hable. El escenario más temido por la Casa Rosada.

“Javier se quedó sin abogado. El más cercano que tiene es Santiago Viola pero ni lo conoce”, matizó en diálogo con LPO un abogado que conoce al Presidente. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei.

En Comodoro Py también se menciona al abogado Jorge Alonso como posible defensor del presidente.

De hecho, no sorprendió que en el submundo digital de los libertarios aparecieran abogados como la dúctil Florencia Arietto sugiriendo posibles defensas a modo de casting por X: “Emitís una orden de allanamiento y secuestro de celulares para personas que no tienen imputación objetiva y lo hacés con una prueba obtenida de manera ilegal y que ni siquiera verificaste mediante pericia que sea verídica? Todo nulo”, sugirió Arietto.

Otro de los que pareció postularse es el mediático Mauricio D’ Alessandro, que en una entrevista dijo que era imposible que Spagnuolo le haya dicho al Presidente que su hermana estaba cobrando coimas porque “nadie puede hablarle mal de la hermana a Milei”.