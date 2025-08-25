Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Crisis en la defensa de Milei, que busca abogado tras la caída de Spagnuolo

Published

El abogado Francisco Oneto dijo a LPO que patrocinará al presidente, pero también era -o es- abogado de Spagnuolo y Karina Milei.

El presidente Javier Milei está en una situación de fragilidad legal frente al escándalo de las coimas con la Droguería Suizo Argentina que golpea de lleno a su gobierno. El problema que enfrenta Milei es que su abogado es el protagonista del escándalo: el ex titular de la Ansis, Diego Spagnuolo.

Spagnuolo está en el centro de la investigación que llevan adelante el juez federal Sebastián Cassanello y el fiscal Franco Picardi. El amigo de Milei es además su abogado personal. Spagnuolo no está todavía imputado de ningún delito, pero su teléfono fue secuestrado, no puede salir del país y es una pieza clave de la investigación que se activó por unos audios en los que aparece denunciando un esquema de coimas que involucra a Karina Milei, Lule Menem y la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

Además, como reveló LPO, Spagnuolo no descarta presentarse como arrepentido en la causa. Esta figura exige que delate en la trama delictual a alguien superior, esto es a alguno de los hermanos Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones y al subsecretario General de la Presidencia, Lule Menem, por ejemplo. De manera, que es muy difícil que puede seguir siendo el abogado de Milei o que Milei quiera que siga siendo su abogado.

La Policía encontró a Spagnuolo y ahora analiza presentarse como arrepentido

LPO pudo confirmar de tres personas con diálogo frecuente con Milei, que el Presidente está buscando abogado para que lo defienda en la causa. Uno de los mencionados es el carismático penalista Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de LLA y habitual invitado del canal de streaming libertario Carajo.

No soy el abogado defensor del presdiente Milei porque no está imputado, pero si se diera el caso lo defendería.

 Oneto dijo a LPO que aún no es el defensor de Milei porque el presidente no está imputado en la causa de las coimas, pero aclaró que lo defenderá si se diera ese escenario. Oneto estuvo el viernes con Milei en Casa Rosada.

El abogado Francisco Oneto.

El abogado Francisco Oneto.

El problema es que Oneto también era o es, abogado de Spagnuolo y de Karina Milei. Esto plantea algunos inconvenientes de intereses cruzados, pero ofrece la ventaja de poder coordinar una defensa blindada y -sobre todo- evitar que Spagnuelo entre en conflicto con los hermanos Milei y hable. El escenario más temido por la Casa Rosada.

“Javier se quedó sin abogado. El más cercano que tiene es Santiago Viola pero ni lo conoce”, matizó en diálogo con LPO un abogado que conoce al Presidente. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei.

En Comodoro Py también se menciona al abogado Jorge Alonso como posible defensor del presidente.

Javier se quedó sin abogado. El más cercano que tiene es Santiago Viola pero ni lo conoce.

De hecho, no sorprendió que en el submundo digital de los libertarios aparecieran abogados como la dúctil Florencia Arietto sugiriendo posibles defensas a modo de casting por X: “Emitís una orden de allanamiento y secuestro de celulares para personas que no tienen imputación objetiva y lo hacés con una prueba obtenida de manera ilegal y que ni siquiera verificaste mediante pericia que sea verídica? Todo nulo”, sugirió Arietto.

Otro de los que pareció postularse es el mediático Mauricio D’ Alessandro, que en una entrevista dijo que era imposible que Spagnuolo le haya dicho al Presidente que su hermana estaba cobrando coimas porque “nadie puede hablarle mal de la hermana a Milei”.

Spagnuolo cuando era abogado de Javier y Karina Milei.

Spagnuolo cuando era abogado de Javier y Karina Milei.
In this article:,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Afiliados truchos a LLA Chaco: aseguran que Juan Cruz Godoy, candidato a senador libertario, fue parte de la maniobra

En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por presuntas afiliaciones apócrifas al partido libertario en el Chaco, aparece el...

3 días ago

NOTICIAS

CHACO Conmoción en Concepción del Bermejo por aparición de un monstruo que sería un lobizón o un chupacabras

CONMOCIÓN EN BERMEJO POR APARICIÓN DE UN MONSTRUO QUE SERÍA UN LOBIZÓN O UN CHUPACABRAS. Ocurrió en el barrio Perón de la localidad de...

3 días ago

CORRUPCION

La corrupción de Milei

El gobierno libertario se hundió en el único pozo que debía sortear: la endémica corrupción de la política argentina. Los audios de Diego Spagnuolo estallaron con...

3 días ago

NOTICIAS

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲

Más de 200 personas se manifestaron ayer en la localidad de Pampa del Indio, a la vera de la Ruta 3, a la altura...

3 días ago