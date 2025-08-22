RESISTENCIA Violencia nocturna: dos mujeres quedaron detenidas tras brutal ataque a una menor

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la intersección céntrica, donde dos jóvenes denunciaron haber sido atacadas. Una ambulancia asistió a una adolescente de 16 años que sufrió lesiones leves y fue dada de alta en el lugar.

Durante la madrugada de este viernes, un violento episodio se registró en la intersección de Brown y Güemes, en pleno centro de Resistencia. El hecho ocurrió alrededor de las 2, cuando la Policía recibió un aviso sobre un desorden en la vía pública que involucraba a varias mujeres. Al llegar al lugar, los agentes constataron la situación y procedieron a intervenir para frenar la pelea.

Según el parte oficial, dos jóvenes, de 16 y 19 años, denunciaron haber sido atacadas por otras dos mujeres de 22 y 30 años, ambas con domicilio en el barrio Lapacho. Testimonios recogidos en el lugar señalaron que las agresiones incluyeron golpes de puño y empujones, y una de las víctimas terminó caída sobre la vereda. La situación quedó registrada en un video de cámaras de seguridad.

Con apoyo de la División Cóm y de la División Patrulla Preventiva, las presuntas agresoras fueron trasladadas a la comisaría. En paralelo, una ambulancia llegó hasta la esquina donde se produjo el incidente y brindó asistencia médica a la adolescente de 16 años, quien presentaba lesiones leves y no necesitó ser trasladada a un hospital.

La Fiscalía en turno ordenó la aprehensión de las dos mujeres señaladas como responsables de la agresión, además de la identificación formal y la intervención del médico policial de guardia. La causa quedó caratulada como “supuestas lesiones leves” y permanece abierta mientras continúan las actuaciones judiciales.