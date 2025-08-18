Dos madres entregaron a sus hijos por el crimen de una mujer durante un robo en Villa Luzuriaga

Los dos menores sospechados de haber participado en el crimen de Rita Suárez, la mujer de 47 años que fue baleada delante de su hijo en un intento de robo en Villa Luzuriaga, fueron detenidos en las últimas horas.

Ambos fueron entregados por sus madres luego de un proceso de contención y negociación coordinado por la Policía bonaerense.

Con estas dos detenciones, ya son tres los acusados identificados y arrestados por el asesinato ocurrido el jueves pasado en el cruce de las calles Miró y Florio, en el partido de La Matanza.

Dos menores fueron detenidos por el caso de la mujer asesinada delante de su hijo en Villa Luzuriaga. (Foto: Policía de la Provincia).

Según pudo saber TN, los adolescentes estaban siendo buscados intensamente desde el fin de semana, cuando los investigadores lograron ubicarlos gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios y movimientos de pagos digitales.

Los dos menores fueron entregados por sus madres. (Foto: Policía de la Provincia).

Uno de ellos había sido identificado como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida de Suárez, mientras que el otro habría actuado como cómplice. Ambos fueron trasladados este lunes a dependencias de la Policía Bonaerense por sus madres, en el marco de un operativo supervisado por especialistas en infancia y personal judicial.

El primer sospechoso detenido por el crimen de Villa Luzuriaga. (Foto: Policía Bonaerense)

Cómo fue el crimen de Rita Suárez

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Rita Suárez se encontraba dentro de su camioneta Renault Sandero junto a su hijo de 15 años, esperando que su otra hija saliera de una clase particular.

En ese momento, tres delincuentes armados se acercaron para robarle el vehículo. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y le disparó en el hombro izquierdo. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

El momento del hecho y la fuga de los delincuentes. (Foto: captura de video)

Tras el crimen, los tres implicados escaparon caminando hasta un supermercado ubicado a seis cuadras del lugar, donde intentaron pasar desapercibidos comprando una botella de agua. Uno de ellos pagó con una billetera virtual, lo que permitió rastrear la transacción y vincularla a un domicilio en Rafael Castillo.

Más tarde, tomaron un remís también abonado con una aplicación digital, lo que sumó otra pista clave para el seguimiento.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido de los sospechosos y concretar las detenciones.

La causa está en manos del fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, y está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa.