BMW violeta, viajes al exterior y ostentación: allanamientos y detención de un conocido empresario de Resistencia

Se trata de Braian Obregón. Dueño de Cebra Phone, dedicado a la venta de Iphones en la zona, el joven llevaba un nivel de vida que superaría ampliamente sus ingresos declarados. Al igual que su pareja, está imputado por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad.

En el marco de una serie de allanamientos que se llevan adelante en la mañana de este viernes, la Justicia Federal de Resistencia ordenó la detención de Braian José Obregón, un joven empresario de Resistencia dedicado a la venta de celulares de alta gama, quien está acusado por el delito de lavado de activos agravado. Su pareja Agostina Antonella Vargas Vispo, también está imputada por el mismo delito, aunque no se solicitó su aprehensión.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la investigación se inició a partir de un informe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. Un monitoreo del perfil de Instagram de “ZONAVIP19” reveló que Obregón, propietario del local “Cebra Phone”, adquirió un lujoso BMW violeta y otros bienes, lo que demostraba una exteriorización patrimonial significativa.

Según la hipótesis fiscal, estos activos serían producto de maniobras de lavado vinculadas al contrabando de dispositivos electrónicos ingresados desde Paraguay sin aval aduanero y a la venta de productos de imitación de marcas registradas.

El fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario, medida que fue concedida en abril de este año, y recabó informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de plataformas como Binance, debido a que los comercios investigados aceptaban pagos con criptomonedas.

Inconsistencias patrimoniales y nivel de vida

Las pericias fiscales revelaron que Obregón y Vargas Vispo poseen bienes de alto valor, como una camioneta RAM, una Volkswagen Amarok, una Ford Ranger, un BMW coupé, motocicletas y una lancha, además de inmuebles y construcciones de gran envergadura en Resistencia y Paso de la Patria. Estas adquisiciones no se condicen con sus declaraciones fiscales: Obregón fue monotributista hasta 2023 y Vargas Vispo presentó balances con más pérdidas que ganancias.

A ello se suma un alto nivel de vida con frecuentes viajes al exterior —Punta Cana, Camboriú, Isla San Andrés y México— y destinos turísticos dentro del país, presuntamente abonados en efectivo.

El juez federal, Ricardo Mianovich, autorizó allanamientos en seis direcciones, entre ellas el domicilio de los imputados en calle Cangallo, locales comerciales en Resistencia, concesionarias de vehículos y una cabaña en Paso de la Patria donde se resguardaba la embarcación “Los Ansiosos”.

En los operativos se busca secuestrar siete bienes registrables, incluyendo el BMW violeta, la RAM, las camionetas Amarok y Ranger, dos motocicletas y la lancha.

La Fiscalía sostiene que los hechos encuadran en el delito de lavado de activos (art. 303 del Código Penal), agravado por la “habitualidad” debido a la reiteración y coordinación de las maniobras en el tiempo. También se investigan delitos precedentes como encubrimiento de contrabando e infracción a la Ley de Marcas N° 22.362.

