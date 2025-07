La sesión en Diputados por el Garrahan y las universidades depende de los gobernadores y las vacaciones de invierno

Germán Martínez notificó este viernes por la noche, a última hora, que trabajaba “para avanzar en una sesión especial” con el objetivo de tratar los universidades, Garrahan y los proyectos de los gobernadores que aprobó el Senado por aplastante mayoría. “Lo más probable por los plazos parlamentarios y la necesidad de acuerdos políticos con otros bloques es que la sesión sea el martes 22 o miércoles 23 de julio”, decía el mensaje de WhatsApp que salió desde la jefatura del bloque de UP cerca de las 22.

La maniobra del santafecino responde al intenso revuelo que atraviesa la bancada peronista en la Cámara de Diputados, donde la fracción ligada a Cristina Kirchner es acusada por el resto de no tener otra estrategia que la de los reclamos por la libertad de la expresidenta y planchar el debate parlamentario. Los legisladores que responden a La Cámpora, no obstante, se excusan en la necesidad de construir el escenario junto a los gobernadores para no lanzar una convocatoria y hacer un papelón si no se consigue quórum.

Los bloques de Miguel Pichetto, Facundo Manes y Elisa Carrió también advierten las dificultades para juntar 129 ante las vacaciones de invierno y, por eso, se demora la solicitud a Martín Menem para que abra el recinto.

Lo que mantiene inquieta a la oposición en el Congreso es que las iniciativas por las universidades y el Garrahan obtuvieron dictamen el martes pasado y podrían llevarse a recinto la semana próxima. Entre el apuro de unos y la paciencia que piden los otros se alimentan las sospechas de un pacto entre el kirchnerismo y Menem, como publicó LPO.

La comisión Libra puede caer en dos semanas por la inacción del kirchnerismo

El texto de WhatsApp que interrumpió la cena de los diputados que ya arrancaban su fin de semana decía también: “Necesitamos por favor que acomoden sus agendas, ya que son temas muy importantes para la sociedad y para nuestra fuerza política”. El cálculo de uno de los integrantes de UP es que a su bloque podrían faltarle 8 diputados, mientras que en el pichettismo admiten que las semanas que siguen serían las más complicadas para reunir el número suficiente de opositores.

Un diputado kirchnerista explicó a LPO que el compás de espera tiene que ver con que aún no llegaron a la Cámara Baja los dos proyectos de los gobernadores. “Hasta que los proyectos de impuesto a los combustibles y ATN no tengan número de expediente, no podemos convocar y no sería acertado convocar solo para tratar Garrahan y universidades”, argumentó.

Otros legisladores del mismo bloque se quejaban de esa parsimonia. “Hay que empujar ahora, antes que se enfríe la discusión y, además, el Garrahan no puede esperar”, dijo un colega de Martínez.

La paliza rotunda que José Mayans y sus pares del Senado le propinaron al gobierno contrasta, a su criterio, con la extraña calma del principal bloque opositor en Diputados. “Que los gobernadores llamen a sus diputados podría ayudar pero todos nos están mirando a ver qué hacemos nosotros y los nuestros no están muy preocupados por sesionar”, soltó una legisladora que juega con Axel Kicillof.

A los diputados kirchneristas que más protagonismo tuvieron en el impulso a la suba de recursos para las universidades y la emergencia pediátrica les preocupaba que la sesión pudiera postergarse por el receso invernal: las provincias tienen las vacaciones cruzadas con el AMBA y las escuelas cierran dos semanas antes.

Por eso, los opositores a Javier Milei en la Cámara Baja entraron en una discusión vergonzante sobre ese descanso que suelen tomarse por uso consuetudinario.

Christian Castillo, miembro del FIT, se animó a blanquear la deliberación por Twitter. “En la Cámara de Diputados hay temas para convocar urgente a sesión: financiamiento de universidades y Garrahan; anulación de varios decretos delegados y del DNU 70/23; emplazamientos por la comisión Libra, emergencia en Ciencia y Tecnología y Libertad de Expresión; modificación de la Ley de DNU”, escribió.

El diputado trotskista se quejó de que “en vez de hacerlo la semana que viene parece que hasta fines de julio no habrá convocatoria desde la oposición porque ‘hay muchos diputados de vacaciones'”. “Insólito. Si Milei avanza, es porque muchos se lo permiten”, concluyó en su posteo de X.

En efecto, tanto en el bloque de UP como en el de Facundo Manes reconocieron a LPO que sería riesgoso convocar a sesión pero no juntar el quórum. “En las provincias, se adelantan las vacaciones de invierno”, fue el argumento utilizado.

De hecho, LPO reveló que Nicolás Mayoraz admitió ante un colega opositor que Martínez había acordado con Menem aplazar la actividad parlamentaria hasta agosto. Ese calendario llegaba, incluso, a dejar al borde de la frustración el sentido de la comisión investigadora por la estafa Libra, sin que hubiese arrancado su trabajo.

Frente a ese escenario, una diputada peronista le dijo a LPO este jueves que seguía con atención lo que sucedía en el Senado. “Si se aprueban los proyectos de los gobernadores, va a haber presión sobre los diputados para que sancionemos impuesto a los combustibles y ATN”, se ilusionó.

Al cierre de esta nota, fuentes cercanas a los gobernadores de Juntos que dieron el batacazo en el Senado comentaron que ese grupo de mandatarios “no hubo ningún pedido de reunión, así que se avanzará en Diputados con los proyectos”.