Pilatti estalló contra los consejeros jueces: “Yo no quiero que me tomen de pelotuda”

Así lo expresó la senadora chaqueña y consejera María Inés Pilatti Vergara en una reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación donde se abordó la denuncia contra el jueces de Casación Mahiques, Riggi y Gemignani que confirmaron la absolución de un gendarme acusado de violar a una mujer de nacionalidad paraguaya.

“Qué me voy a ilusionar con que le va a tocar alguna íntima fibra a algún juez o a alguno de estos académicos, el caso de una mujer negra, pobre, marrón, como dicen ahora, fronteriza, migrante, con todas las condiciones y características que significan en la moda de la política actual”, expuso la senadora chaqueña, indignada ante la resistencia corporativa de los magistrados que integran el Consejo de la Magistratura a investigar a sus propios pares.

Fue en la misma sesión en la que se votó por mayoría –también de jueces- archivar la investigación contra los jueces federales denunciados por su visita a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

Pilatti Vergara impulsaba que se investigue a los jueces de Casación Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, por un fallo en el que confirmaron la absolución del sargento de Gendarmería Nacional Argentina, Alberto Ribero, de la acusación por abuso sexual agravado contra una mujer de nacionalidad paraguaya detenida en el Escuadrón de Clorinda. El caso llegó a la Corte Suprema donde se anuló absolución y se ordenó dictar una sentencia acorde al caso debido al tratamiento sin perspectiva de género del caso por parte de las instancias inferiores y por el cual Ribero fue finalmente condenado.

Al concedérsele la palabra por parte del presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau, Pilatti Vergara sostuvo: “yo no voy a abundar en los argumentos de esta causa, que ya estoy digamos harta de hacerla reunión tras reunión, sin aparentemente tocar la más mínima fibra de ningún magistrado, de ningún académico, de ninguno de los notables que integramos el Consejo de la Magistratura”.

“Si no les alcanzan los argumentos, las medidas probatorias como para llevar adelante un proceso como los temas de Lago Escondido, como el tema de la jueza Capuchetti, donde hubo por medio un magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, donde en el primer caso se desnuda lo que ya era harto conocido, el manejo de los monopolios de la comunicación, de los servicios de inteligencia y de cierta parte del poder político en la justicia federal argentina, si eso no los ruboriza y no los mueve a pedir producción de pruebas, a investigar y a fingir, a fingir que les da cierto prurito la conducta de determinados jueces, porque más allá que jueces son colegas y los colegas son intocables, imagínense qué me voy a ilusionar con que le va a tocar alguna íntima fibra a algún juez o a alguno de estos académicos, el caso de una mujer negra, pobre, marrón, como dicen ahora, fronteriza, migrante, con todas las que estas condiciones y características significan en la moda de la política actual”, expuso la senadora chaqueña.

“Yo no quiero que me tomen de pelotuda”

En su alocución, advirtió: “Qué les va a importar. Que la violen tres veces, cinco veces, que la abusen, que le hagan felatio, que la tenía que cuidar la madre. ¿Qué les va a importar? ¿No les importa el manejo sucio de la mayoría de los jueces de Comodoro Py? ¿No les importa el intento de magnicidio de una vice presidenta de la Nación? ¿Les va a importar la salud mental, la vida, la dignidad, el honor de esta pobre justiciable? No tengo la más mínima esperanza, señor presidente y señores consejeros en quienes integran este Consejo de la Magistratura”.

“Recién el consejero Lugones decía: ‘yo no quiero que me tomen de hipócrita’. Yo no quiero que me tomen de pelotuda, y se lo digo así con todas las letras, porque no puede ser que gente tan calificada como son ustedes los jueces, que ejercen la profesión, que ejercen la función, que pasaron por la facultad, tenga como principal argumento hoy, para desechar el tratamiento de algunas causas, que esto ya fue desechado en sede penal, por lo tanto acá no tenemos nada que juzgar, como decía el senador Juez”, argumentó Pilatti.

“Vamos, no les enseñaron en primer año de la facultad que una cosa es la responsabilidad penal, la otra cosa es responsabilidad política, otra cosa es responsabilidad administrativa. ¿Para qué existirían los tribunales de cuentas, la Contaduría General de la Provincia y tantos organismos de contralor si en sede penal se desvinculara, se sobreseyera a un funcionario porque no se pudo probar la defraudación al Estado, la malversación, etcétera?”, graficó.

En ese sentido, ironizó que “no tendría por qué existir todo eso, jueces, podemos darle la idea a Milei ya para que lo borre de un plumazo, ¿para qué? Si con la justicia penal alcanza, si con el sobreseimiento penal alcanza para analizar la conducta de un juez, de un funcionario, ¿para qué el Consejo de la Magistratura? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanta gente? ¿Para qué tanto asesor? Nada más que para cumplir con el Pacto de Olivos. Y permítame decir, eso muy a título personal mío, o sea, nada que haya nacido del Pacto de Olivos pudo haber tenido objetivos nobles”.

Pilatti sostuvo que “a las pruebas me remito, y el tiempo nos está dando la razón. Este organismo que algunos pudieron haber creído que se formaba para mejorar el sistema judicial, para transparentar la justicia, para poner un tamiz académico en la elección política de los jueces como era y como debió haber seguido siendo, terminó siendo la mayor de las putrefacciones”.

“Porque nada de lo que se hace acá es lo que se persiguió cuando se creó este instituto. Los mismos que tuvieron las mejores intenciones para que esto funcione, para mejorar el sistema, a fuerza de rosca, a fuerza de negociaciones, a fuerza de postergaciones, a fuerza de no darnos números, vamos a patear, vamos a pedir una más, falta prueba, no queremos esto, no, el 11 sí, el 11 no. Desnaturalizaron todo. Desnaturalizaron el sistema. Desnaturalizaron la institución”, denunció.

En ese contexto, reveló que “yo estoy acá porque tengo obediencia política, porque me debo a una conductora única, líder, excluyente, que me puede decir a mí qué hacer o qué no hacer, pero si por mí dependiera y por esta experiencia de años que tengo acá en el Consejo de la Magistratura, para las resultas que hasta el día de hoy este Consejo ha demostrado en aras a la no honorabilidad de los jueces, a la no transparencia del sistema judicial y a la rosca más grande política que he visto en las instituciones de todas las que he participado, yo ya estaría presentando la renuncia”.

“El barro en el que estamos metidos”

“Señor presidente: con este caso haga lo que a usted le parezca, ponga a votación lo que crea que sea más conveniente. Se presentaron espontáneamente ahora este señor Mahiques y este señor Gemignani, ¿después de cuánto tiempo? Después que alguien dentro del Consejo de la Magistratura les dijo: ‘che, digan algo, así la pateamos un poco más para adelante’. Porque en todos estos años no se avivaron que podían hacer un descargo espontáneo, se avivaron ahora. ¿Y con qué argumento? Lo más cruel, lo más vergonzante: nosotros actuamos a derecho, nosotros aplicamos el derecho, es un tema jurisdiccional, hicimos lo que teníamos que hacer, la culpa la tienen los fiscales que actuaron mal, a los dos le echan la culpa. A los fiscales, pero qué lindo, che, qué lindo, qué personalidad, qué responsable”, disparó Pilatti.

Al respecto, aseveró que “es tal el barro en el que estamos metidos, en el que estamos caminando, estos 20 notables que integramos este Consejo de la Magistratura, que dejo en sus manos el qué hacer con este, como en tantos otros temas”.

Por último, concluyó: “y ojalá, ojalá, algún día recapacitemos y, más allá de la lista Marrón, de la Celeste, de la lista Compromiso, de la lista que tengan todos los colores de la paleta, puedan pensar realmente en el sistema judicial, en la justicia que nos merecemos los argentinos y en los justiciables, en los justiciables, en la persona de esta mujer paraguaya, migrante, negra, pobre, violada, abusada sistemáticamente, por quien como funcionario, como autoridad, como representante, como delegado, como auxiliar de la justicia federal, debió haber cuidado de ella, de su salud física y de su salud mental, y actuó haciendo exactamente todo lo contrario”.

LITIGIO