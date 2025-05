CHACO For Ever va por una nueva alegría ante el colista Talleres de Escalada

For Ever tratará de volver a hacer fuerte en el “Juan Alberto García” cuando este sábado, a las 19, reciba a Talleres de Remedios de Escalada, en juego de la 16ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol. El árbitro principal será Adrián Franklin.

El ingreso del delantero marplatense Imanol Enríquez por el volante derecho chaqueño Santiago Valenzuela será el único cambio respecto del equipo que viene de igualar 0 a 0 ante Estudiantes en Río Cuarto. La variante produjo un corrimiento en el 4-4-2: Leonardo Marinucci, que venía jugando de punta, pasará a actuar de “8”.

La idea del DT Ricardo Pancaldo sería hacer un equipo muy ofensivo y corto para adelante para tratar de presionar bien arriba a su rival, con Marinucci y Mateo por las bandas, Úbeda y Maximiliano Romero en el doble “5” y Enríquez y “Mono” Romero bien de puntas, con Rosales y Luque buscando pasar siempre al ataque por las bandas.

Enfrente estará un Talleres de Remedios de Escalada que llega mal, pero con el cual For Ever no se puede confiar. Ya le pasó al “negro” en la 5ª fecha, cuando Mitre de Santiago del Estero llagaba último y había perdido los cuatro partidos, pero se recuperó y ganó en Resistencia. El DT del “rojo” de Escalada, Martín Rolón, no confirmó el 11 pero se presume que la única variante respecto del equipo que hace dos fechas cayó de forma agónica ante Colón en Santa Fe sería el ingreso de Luciano Zannier por el chaqueño Nelson Acevedo (lesionado).

El elenco chaqueño marcha en el séptimo lugar, en zona de Reducido, y se enfrentará contra un Talleres (RE) que la semana pasada no jugó su partido como local ante Mitre por las lluvias en Buenos Aires.

Posibles formaciones

FOR EVER: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri, Mathias Silvera y Alan Luque; Leonardo Marinucci, Maximiliano Romero, Santiago Úbeda y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

TALLERES (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, David Achucarro y Rodrigo Díaz.; Patricio Romero, Luciano Zannier, Sebastián Gallardo y Mateo Muñoz; Franco Vedoya y Camilo Viganoni.

DT: Martín Rolón.

Árbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Pascual Fernández y Laureano Leiva. Cuarto árbitro: Federico Guaymas. Estadio: “Juan Alberto García”, de For Ever. Hora: 19.