El doble juego de Milei con Cristina y Macri por el pliego de Lijo

Javier Milei está ensayando un peligroso doble juego entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner por el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. El libertario tiene a su principal asesor, Santiago Caputo, negociando con el kirchnerismo la ampliación de la Corte Suprema a cambio que la ex presidenta aporte los votos de sus senadores para que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Pero al mismo tiempo en la cena que compartió con Macri este martes por la noche le prometió al ex presidente dejar caer el pliego de Lijo y cederle para un hombre del PRO el ministerio de Justicia. No es un secreto que ya desde el inicio de este gobierno Macri quiere ubicar en esa posición a su ex ministro Germán Garavano.

Por eso, mientras deja que Santiago Caputo siga negociando con los kirchenriats, ordenó a sus senadores que por ahora no firmen el pliego de LIjo, para mostrarle una señal a Macri. Es lo que hizo el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche que este miércoles no firmó el pliego del juez federal. En su entorno afirman que Atauche mantiene la decisión de apoyar a Lijo y no tienen conocimiento que Milei haya cambiado de posición. Pero no firma.

Acaso enterada de estas maniobras, Cristina Kirchner hizo este miércoles un gesto de poder y como reveló LPO en exclusiva, levantó a sus senadoras de la reunión de comisión donde exponía García Mansilla.

Como desde el inicio de su mandato, Milei parece tratar de construir un polo de poder propio sin entrar en negociacione seerias ni con el peronismo ni con Macri. «La idea del Gobierno es ir llevándolos mientras gana tiempo», afirmó a LPO un impotante dirigente al tanto de las negociaciones.