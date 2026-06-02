“No lo descartamos”: en el PRO se refirieron a un posible regreso de Patricia Bullrich

El jefe del bloque de senadores, Martín Goerling, calificó como una «locura» el retiro del pliego de la jueza Michelli y analizó el desplante de la exministra.

En medio de una creciente tensión entre la Casa Rosada y sus aliados, el senador nacional y jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, analizó el impacto de la fractura interna provocada por el caso de la jueza María Verónica Michelli. En una entrevista reciente, el legislador no solo criticó la «desprolijidad» del Gobierno, sino que dejó abierto el posible retorno de Patricia Bullrich a las filas de su partido de origen.

Ante la consulta sobre si Bullrich está más cerca de volver al PRO tras ofrecer su renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Goerling fue cauteloso pero contundente: “Yo no he descartado absolutamente nada”. Entre risas, el senador señaló que la política argentina es «día a día, minuto a minuto» y que, aunque Bullrich hoy está en LLA, el escenario hacia el 2027 es todavía «ciencia ficción».

El conflicto por el pliego de la jueza Michelli

La disputa surgió tras el retiro del pliego de Michelli, aspirante a un tribunal federal en La Plata y cuñada de un periodista de investigación. Goerling calificó la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego como “una locura” y un acto de “absoluta desprolijidad”. Además, destacó que la candidata tenía una trayectoria intachable y ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

El senador adelantó que el PRO no acompañará el pedido de retiro en el recinto, argumentando que es un «avasallamiento» a las potestades del Senado. “Nunca ha pasado que el mismo presidente que firma un pliego pida luego su retiro sin dar un solo argumento”, cuestionó Goerling. En este sentido, cuestionó que el Gobierno debería haber buscado los votos para rechazarla en lugar de optar por este camino administrativo.

La reorganización del PRO y el liderazgo de Macri

Más allá de la coyuntura judicial, Goerling destacó que el PRO se encuentra en un proceso de reorganización interna bajo la conducción de Mauricio Macri. Tras haber apoyado a Milei en el balotaje, el senador reconoció que el partido quedó «un poco subsumido», por lo que ahora buscan ganar «músculo» para ser protagonistas en las próximas elecciones.

Respecto a las candidaturas futuras, el jefe del bloque se refirió a su deseo personal. “Me gustaría que el PRO encabece y que sea Mauricio Macri el candidato a presidente”, señaló. No obstante, aclaró que en el espacio coinciden en que no es momento de «caprichos ni egos», sino de apoyar el cambio.

Diferencias marcadas: PASO y reforma electoral

Por último, Goerling marcó distancia del Gobierno al confirmar que el PRO se opone a la eliminación de las PASO propuesta por el Ejecutivo. Si bien el partido está abierto a discutir una modernización del sistema —como financiamiento o participación de partidos chicos—, la postura oficial es mantener la herramienta electoral.