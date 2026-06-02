“Cancherea porque no le salen las cosas”: Carlos Bianco cruzó a Luis Caputo tras sus dichos a Axel Kicillof

El ministro de Gobierno bonaerense le respondió al titular del Palacio de Hacienda, quien había asegurado que el gobernador nunca llegaría a la presidencia.

En una reciente entrevista, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El funcionario nacional había afirmado que, incluso ante una «invasión extraterrestre», Axel Kicillof nunca sería presidente de la Argentina.

Bianco calificó los dichos de Caputo como un intento de «cancherear» para quedar bien con el establishment y los inversores de Wall Street. “Se está adelantando a las circunstancias”, señaló el funcionario bonaerense, remarcando que para el gobierno provincial este no es un año de campañas ni candidaturas, sino de gestión en un contexto «muy complejo» provocado por las políticas nacionales.

Críticas al plan económico y la falta de inversión

Para Bianco, la actitud de Caputo responde a que «no le están saliendo las cosas bien» en materia económica. El ministro provincial sostuvo que el Gobierno nacional está dando «manotazos de ahogado» mientras los indicadores muestran una caída sostenida en el consumo, la actividad y los ingresos de la población.

Asimismo, Bianco denunció que, a pesar de las promesas oficiales vinculadas al RIGI, la inversión extranjera directa atraviesa su peor momento. “No están entrando inversiones; las empresas transnacionales se están llevando la plata a sus casas matrices”, advirtió. Además, señaló que la falta de importación y producción de maquinaria está destruyendo las bases del empleo futuro en el país.

El riesgo kuka y el miedo de los mercados

Durante la entrevista, Bianco analizó el concepto que La Libertad Avanza utiliza para desestabilizar al empresariado y transmitir inseguridad. Según su visión, los únicos que tienen razones para temer un posible gobierno del campo popular son los «fondos buitre» y los especuladores de la «timba financiera», ya que el peronismo siempre prioriza la producción sobre la ganancia financiera.

En contraste, el funcionario aseguró que el empresariado real —dueños de pymes, fábricas y comercios— sabe que bajo las gestiones peronistas es cuando mejor les va, ya que pueden invertir y generar empleo. “Esa gente no le tiene miedo al peronismo”, sentenció Bianco, destacando que el sector productivo local tiene claro quién defiende el mercado interno.

Bianco sobre el peronismo de cara al 2027

Respecto a la situación interna del Partido Justicialista, Bianco reconoció que existen matices y diferentes estrategias tras las derrotas electorales del año pasado. Sin embargo, destacó que hay un objetivo común: trabajar en conjunto para volver a ser una opción de gobierno competitiva en el 2027.

Finalmente, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, el ministro reafirmó que el espacio bonaerense sostiene su inocencia frente a una condena que consideran injusta. Al ser consultado sobre un posible indulto, Bianco fue tajante al expresar que lo que se reclama es justicia y no un perdón presidencial, alineándose con la postura histórica de la propia exmandataria.