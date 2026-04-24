Tenso cruce televisivo entre Leila Gianni y Gabriel Solano por la reforma electoral de Javier Milei

La concejala libertaria Leila Gianni y el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, protagonizaron un fuerte cruce en medio de un programa de televisión. El intercambio dejó en evidencia las diferencias ideológicas entre el oficialismo y la izquierda.

El debate giró principalmente en torno a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. Mientras Gianni defendió los cambios como un pedido histórico de transparencia, Solano cuestionó la propuesta frente al complejo escenario social del país y aseguró que hay prioridades más urgentes.

La crisis vs. la reforma electoral

Gabriel Solano inició el ataque con duras críticas a los números de la gestión libertaria. Para el dirigente, el enfoque del Gobierno en la reforma es una distracción frente a la caída del salario y el aumento de la desocupación. “Este gobierno es un desastre y el pueblo argentino lo está viendo”, sentenció Solano, señalando que la gente tiene «tres laburos para pagar la tarjeta de crédito» y no le interesa discutir elecciones en este momento.

Por su parte, Leila Gianni no tardó en responder con un ataque personal, tildando a Solano de “zurdo militante del hambre”. La funcionaria aseguró que a los argentinos sí les importa la reforma porque es necesario eliminar las PASO para evitar que se financien las internas partidarias con fondos públicos.

La polémica por la «Ficha Limpia» y el caso Adorni

Uno de los puntos más calientes del encuentro fue la discusión sobre la «Ficha Limpia», un proyecto que busca impedir que personas con procesos judiciales sean candidatos.

La respuesta de Solano fue lapidaria y se volvió viral. “¿Ficha limpia con Adorni? Es como si viniera el cura Grassi y te dice vamos a hacer un plan contra el abuso infantil”, disparó el dirigente. De esta manera, calificó la propuesta como una burla para el pueblo ante el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Justicia y financiamiento político

El debate también abordó el peligro de la reforma en manos de la actual justicia. Solano advirtió que la «Ficha Limpia» es peligrosa porque depende de un sistema judicial que considera “parte del problema y no parte de la solución”. Además, denunció que la ley busca «privatizar la política» al eliminar restricciones al financiamiento privado de los partidos.

Gianni cerró el bloque defendiendo la gestión de Javier Milei, asegurando que bajo este gobierno se respeta la división de poderes y que el Poder Judicial actúa de manera “transparente e independiente”. Finalmente, acusó a Solano de ser un «irrespetuoso» que solo busca obtener minutos de aire: “Tenés tantas ganas de micrófono”, le espetó antes de concluir el cruce.