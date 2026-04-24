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Reunion junto al presidente de Insssep y referentes de clinicas y sanatorios chaqueños

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Carlos Salom junto al diputado Samuel Vargas, y dando continuidad a la reunión que mantuvimos recientemente, volvimos a encontrarnos en la oficina de presidencia del INSSSEP con el presidente, Dr. Rafael Meneses, y el vocal activo Germán Landriel, junto a representantes de clínicas y sanatorios de nuestra provincia, para seguir profundizando el diálogo sobre la situación que atraviesa la salud privada.

Del encuentro participaron el Dr. Carlos Rusconi (Chaco SRL), el Dr. Ricardo Pardo y el Dr. Carlos Saunig (Instituto Santa María), el Dr. Eduardo Aiquel (Clínica Avenida), el Dr. Horacio Colman, el Dr. Dante Spizzo (Sarmiento), el Sr. Daniel Tacca (Gerente de ACLYSA) y el Dr. Osmar Yazda (Asesor Médico de ACLYSA).

Fue una reunión muy productiva, que nos permitió seguir escuchando de primera mano las problemáticas del sector, en un contexto difícil que impacta directamente en la atención de nuestra gente. Estoy convencido de que es fundamental sostener estos espacios de diálogo y seguir trabajando de manera conjunta, porque el sistema de salud necesita del compromiso de todos.

Los legisladores más comprometidos con la gestion de Leandro Zdero, renovaron el compromiso de acompañar al sector, impulsando herramientas y alternativas que permitan garantizar su funcionamiento y crecimiento, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de atención para los chaqueños.

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