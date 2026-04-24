“Soy amigo de Horacio Rodríguez Larreta”: la señal política de Aníbal Fernández con vistas a 2027

El dirigente peronista y exfuncionario de los gobiernos kirchneristas Aníbal Fernández habló este viernes sobre su relación con Horacio Rodríguez Larreta. Fernández afirmó ser “amigo” del exjefe de Gobierno porteño, dejando abierta una señal política con vistas a 2027. Asimismo, lanzó críticas a otros dirigentes del escenario actual, entre ellos Máximo Kirchner.

En una entrevista a Infobae en Vivo, Fernández sorprendió al referirse en buenos términos a Rodríguez Larreta, con quien reconoció tener un vínculo personal de larga data. “Soy amigo desde hace muchos años”, afirmó, y recordó encuentros en la casa de su padre en Avenida del Libertador, donde fue invitado en reiteradas ocasiones para participar de “charlas”.

El exfuncionario incluso utilizó ese vínculo para responder a cuestionamientos sobre su trayectoria. “Fui ministro de cuatro presidentes, tan pelot*do no debo ser”, lanzó. Sus palabras llamaron la atención dentro del escenario político, ya que no es habitual que referentes del peronismo destaquen públicamente a dirigentes de otros espacios, lo que dejó abierta una lectura sobre posibles puentes.

A quiénes apuntó y a quiénes les bajó el pulgar

Más allá de ese gesto, Fernández fue mucho más duro con otros dirigentes. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien rechazó de plano: “No tiene nada que ver con nosotros”, aseguró. El exministro sostuvo que no compartiría espacio político con alguien que, según su visión, mantiene posturas vinculadas a represores. “Si mi espacio acepta esas reglas, yo no estaría allí”, remarcó.

También apuntó contra el pastor Dante Gebel, a quien desestimó como figura política. “No lo conozco y creo que es un invento”, afirmó, en referencia a las versiones que lo ubican dentro del escenario electoral. En el plano interno, reconoció diferencias con Máximo Kirchner, aunque aclaró que no son personales sino políticas. “Son de difícil solución”, admitió.

PASO, liderazgo y una fuerte definición electoral

En otro tramo, Fernández se refirió al debate por la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei, en donde se incluye la eliminación de las PASO, y se mostró en desacuerdo con esa iniciativa. Según explicó, las primarias permiten ordenar la competencia interna con reglas claras y financiamiento regulado. “Eliminarlas no resuelve nada”, sostuvo, y advirtió que sin ese sistema el financiamiento podría quedar en manos de actores desconocidos.

Sobre el liderazgo del peronismo, destacó la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof como uno de los principales referentes. Sin embargo, evitó definiciones apresuradas y planteó que el espacio debe construir consensos antes de elegir candidatos. Por último, aseveró: “No tengo dudas de que la oposición va a ganar en 2027”. Según explicó, esa proyección se basa en el contexto social actual y en el descontento con el rumbo del país.