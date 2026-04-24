Lilia Lemoine denunció penalmente a Axel Kicillof y estalló una nueva polémica

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine denunció penalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el uso de la pauta oficial en el distrito más grande de la Argentina. Precisamente, Lemoine apuntó a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el ejercicio 2025.

A través de su cuenta de la red social X, Lemoine confirmó la presentación judicial y sostuvo que la denuncia busca que la Justicia investigue el destino de los recursos. “Denunciamos a Axel Kicillof para que la Justicia investigue las irregularidades que algunos periodistas y tuiteros pusieron en evidencia. La pauta provincial no debería existir, pero ya que existe, que no se use para bancar políticos”, manifestó.

La causa se radicó en la Justicia bonaerense bajo la órbita de la UFIJ Nº 11 de La Plata y apunta contra el propio gobernador, la ministra de Comunicación Jesica Rey y la funcionaria Mariana Lopisi. Los cargos incluyen presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según el planteo judicial, durante el año 2025 el Gobierno provincial habría destinado cerca de US$ 50 millones a pauta oficial, en un contexto marcado por reclamos salariales y deudas con el sistema de salud, incluyendo el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, y el Hospital Garrahan.

Los datos que encendieron la polémica

Según la denuncia, la administración de Kicillof emitió 9.571 órdenes de compra en doce meses, lo que representa un promedio de 26 por día. Además, se sostiene que la asignación de esos fondos se realizó sin licitaciones ni criterios objetivos claros. Otro de los puntos más cuestionados es la concentración del gasto: más del 50% de la pauta se habría destinado a solo diez grupos mediáticos.

También se menciona la existencia de sitios web con contenido generado por inteligencia artificial que habrían recibido fondos sin contar con audiencia real. En La Nación+, el periodista Luis Gasulla aportó más detalles sobre el alcance del caso. Según explicó, el objetivo es determinar cuánto dinero se utilizó, cómo se distribuyó y por qué ciertos medios fueron favorecidos.

En ese sentido, indicó que la investigación pone el foco en la discrecionalidad del reparto y en posibles diferencias entre los registros oficiales. Además, señaló que uno de los nombres mencionados es el del periodista Roberto Navarro, dueño del medio de comunicación El Destape.