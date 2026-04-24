Larreta aseguró que “el PRO perdió identidad” y cuestionó su vínculo con Milei

El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una fuerte definición política al asegurar que “el PRO perdió identidad”, durante una entrevista radial. Allí, analizó el presente del espacio y su vínculo con el gobierno nacional de Javier Milei.

En diálogo con Radio Rivadavia, Larreta planteó que el partido de Mauricio Macri atraviesa un momento de indefinición. En ese sentido, cuestionó el posicionamiento actual del PRO y advirtió que existe una falta de claridad respecto del rumbo político y las alianzas que viene construyendo el espacio.

Críticas al rumbo del PRO

Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que observa “confusión” en la estrategia del partido a nivel nacional. Según su visión, el PRO no logra sostener una línea clara frente al escenario político actual y eso impacta directamente en su identidad histórica.

En esa línea, Larreta fue aún más contundente al describir el estado interno del espacio. “Veo al PRO confuso y contradictorio, perdió identidad”, planteó, al tiempo que aseguró que hoy no sabe “dónde está parado” el partido. También señaló que esa falta de definición debilita la construcción política del espacio.

Además, marcó diferencias con la postura del PRO frente al gobierno de Javier Milei. Larreta cuestionó las contradicciones internas dentro del partido, al remarcar que conviven señales de distancia política con acompañamientos legislativos a distintas iniciativas del oficialismo. Eso, según dijo, profundiza la pérdida de cohesión.

Distancia con la conducción y mirada hacia el futuro

Larreta evitó confirmar contactos recientes con la conducción del partido y dejó en claro que hoy no mantiene un vínculo político activo con la mayoría de los dirigentes del PRO. En ese sentido, afirmó que siempre está “abierto al diálogo”, aunque remarcó que actualmente no tiene “nada en común” con Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, sostuvo que su objetivo sigue siendo la gestión y la planificación urbana, al remarcar su intención de competir nuevamente por la Jefatura de Gobierno porteña. En ese plano, insistió en que su foco está puesto en la Ciudad de Buenos Aires y en la administración local.

En otro tramo, el dirigente volvió a insistir en la necesidad de construir una alternativa política con mayor coherencia y previsibilidad, en un contexto donde, según su mirada, el sistema político argentino atraviesa una fuerte polarización que dificulta los acuerdos básicos.