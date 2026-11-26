La manicura que combina las uñas cuadradas con las ovaladas comienza a ganar protagonismo. Es cómoda, funciona en largos cortos y medios y puede llevarse con los colores más variados.

Después de una temporada dominada por las uñas cortas y naturales, una nueva forma empieza a instalarse de cara a 2027. Se trata de las uñas squoval, una manicura que recupera la estética de los años 90 y principios de los 2000, pero regresa con un acabado más delicado y actual.

Su nombre surge de la combinación de las palabras inglesas square —cuadrado— y oval —ovalado—. Precisamente, la propuesta toma características de ambas formas: conserva la punta recta y los laterales definidos de las uñas cuadradas, mientras redondea suavemente las esquinas.

El resultado es una manicura clásica, prolija y fácil de incorporar a la vida cotidiana.

Las uñas squoval combinan la punta recta con las esquinas suavemente redondeadas.

Cómo son las uñas squoval

Las uñas squoval tienen una base recta, laterales paralelos y puntas ligeramente curvas. A diferencia de la forma cuadrada tradicional, no presentan esquinas marcadas, por lo que su apariencia resulta más suave.

Tampoco llegan a ser completamente redondas u ovaladas. Mantienen una estructura definida que permite lucir el esmalte y conservar una forma prolija durante más tiempo.

Esta forma práctica y elegante se prepara para convertirse en una de las tendencias de 2027.

La tendencia suele llevarse en uñas cortas o de largo medio, con apenas unos milímetros por encima de la yema del dedo. Una de sus grandes ventajas es su funcionalidad: al no tener puntas pronunciadas ni bordes demasiado rectos, resulta cómoda para las tareas diarias y menos propensa a engancharse.

Las famosas que ya eligieron la manicura squoval

Kendall Jenner, Uma Thurman, Naomi Watts y Amal Clooney son algunas de las celebridades que se mostraron recientemente con esta forma de uñas.

La manicura squoval funciona especialmente bien en uñas cortas y de largo medio.

Cada una la adaptó a su propio estilo, confirmando su versatilidad. Puede acompañar tanto un maquillaje natural y un look minimalista como un vestido de gala o un conjunto más sofisticado.

Su regreso también conecta con el revival de los años 90 y 2000 que atraviesa la moda y la belleza. La forma squoval fue una de las grandes favoritas de aquellas décadas y ahora vuelve renovada.

Los esmaltes blancos y lechosos realzan el acabado limpio de esta silueta.

Cómo conseguir la forma squoval en casa

Para realizar esta manicura es importante comenzar con las uñas limpias y de un largo relativamente parejo.

Paso 1: limá la punta en línea recta

El primer paso consiste en apoyar la lima sobre el borde libre y trabajar la punta hasta obtener una línea recta. No es necesario que quede tan rígida como en una manicura cuadrada.

Paso 2: definí los laterales

Después, hay que limar suavemente los costados, intentando mantenerlos paralelos. Conviene hacerlo con movimientos controlados y evitar afinar demasiado la uña.

Paso 3: redondeá las esquinas

El gesto que define esta forma está en las puntas. Se deben pulir ligeramente las dos esquinas hasta eliminar los ángulos marcados, sin transformar la uña en ovalada.

Paso 4: revisá la simetría

Antes de aplicar el esmalte, es recomendable mirar las uñas de frente y desde distintos ángulos. La punta debe mantenerse recta, pero con una transición suave en ambos extremos.

Tonos nude, bordó, chocolate o cereza: esta forma se adapta a todos los estilos.

Los colores que mejor acompañan las uñas squoval

La forma squoval funciona como una base neutra capaz de adaptarse a distintas tendencias. Para un resultado natural pueden elegirse:

Esmaltes nude.

Rosas translúcidos.

Blancos lechosos.

Manicura francesa clásica.

Micro french.

Acabados brillantes tipo soap nails.

Tonos rosados inspirados en las blush nails.

Quienes prefieren una manicura con mayor presencia pueden optar por bordó, chocolate, rojo cereza o negro. La forma limpia y equilibrada de la uña permite que los colores intensos se luzcan sin necesidad de sumar diseños demasiado elaborados.

Prácticas, versátiles y fáciles de mantener, las uñas squoval reúnen varias de las características que marcarán la belleza en 2027: comodidad, estética natural y detalles clásicos recuperados con una mirada actual.