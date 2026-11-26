Una bermuda sastrera, un vestido camisero o una pollera de estampado animal print pueden convertirse en los protagonistas de tu look. Te proponemos cinco combinaciones para adaptar las tendencias de primavera-verano 2027 al clima de cada región del país.

La cuenta regresiva para el verano ya empezó y el placard pide un cambio de aire. Las bermudas sastreras, los vestidos camiseros, los estampados y las combinaciones inesperadas de colores son algunas de las propuestas para salir de la monotonía de los looks cotidianos.

Este miércoles 25 de noviembre, te proponemos jugar con las proporciones, incorporar accesorios con personalidad y recuperar prendas que seguramente ya tenés en tu guardarropa.

La clave está en encontrar el equilibrio entre las tendencias de primavera-verano 2027 y las necesidades de cada región del país.

En Buenos Aires, el sol y las temperaturas cercanas a los 30 grados permitirán disfrutar de una jornada con espíritu de verano. Rosario y Córdoba también tendrán tardes cálidas, mientras que en el norte argentino persistirá la inestabilidad y en la Patagonia cordillerana seguirá siendo necesario el abrigo.

AMBA: bermuda sastrera + top + sandalias de cuero

En Buenos Aires se espera una jornada sin lluvias, con una mañana fresca y una máxima de entre 29 y 30 grados, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundidos durante las primeras horas del miércoles.

Look para AMBA

Qué ponerte hoy

Elegí una bermuda sastrera de tiro alto, con pinzas y largo hasta la rodilla, preferentemente en chocolate, crudo o beige.

Combinala con un top asimétrico de algodón, con un hombro al descubierto, en blanco o negro.

En los pies, sumá sandalias de cuero con taco bajo o de tiras anchas.

Una cartera de gamuza y unos aros dorados de diseño escultórico completan el conjunto.

Para las primeras horas, podés sumar un blazer de lino, que también te servirá si trabajás en un ambiente con aire acondicionado.

La bermuda sastrera permite trasladar la elegancia de los pantalones de vestir a los días de calor y es una excelente alternativa para renovar los looks de oficina.

Litoral: pollera animal print + remera blanca + sandalias minimalistas

En Rosario, el miércoles tendrá temperaturas de entre 14 y 28 grados, con buenas condiciones meteorológicas y sin precipitaciones previstas. En otros sectores del Litoral, especialmente en el norte de Misiones, se espera mayor inestabilidad.

Look para litoral

Qué ponerte hoy

Elegí una pollera midi de animal print, de silueta fluida y con movimiento.

Combinala con una remera blanca de algodón, de corte recto y ligeramente amplia.

En los pies, sumá sandalias minimalistas en negro o chocolate.

Una cartera de cuero bordó puede aportar un contraste de color inesperado y muy sofisticado.

Si salís temprano, llevá una chaqueta de denim liviano.

El secreto para llevar el animal print durante el día es combinarlo con prendas básicas y evitar competir con otros estampados.

Centro: vestido camisero + cinturón ancho + bailarinas destalonadas

En Córdoba capital, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 14 y 27 grados, con nubosidad y sin lluvias previstas durante la jornada.

Look para centro

Qué ponerte hoy

Elegí un vestido camisero de poplín, preferentemente midi, con mangas cortas y botones delanteros.

Los tonos celeste, verde oliva y rosa empolvado son ideales para darle un aire primaveral al conjunto.

Sumá un cinturón ancho de cuero para marcar la cintura y transformar la silueta del vestido.

En los pies, apostá por bailarinas destalonadas, también conocidas como slingbacks.

Una cartera estructurada y unos anteojos de sol de inspiración retro completan el look.

Para la mañana, podés incorporar un cardigan fino sobre los hombros.

El vestido camisero tiene la ventaja de funcionar tanto para una jornada de trabajo como para una salida después de la oficina.

NOA: jean recto + blusa romántica + piloto liviano

En Salta capital, un modelo meteorológico del SMN actualizado durante la madrugada anticipa una jornada fresca y lluviosa, con temperaturas de entre 15 y 18 grados. Otras previsiones estiman temperaturas superiores.

Look para NOA

Además, durante la mañana rige una alerta naranja por tormentas en sectores de la provincia de Salta.

Qué ponerte hoy

Elegí un jean recto de lavado oscuro, con el ruedo por encima del tobillo.

Combinalo con una blusa romántica de algodón, con pequeños volados, alforzas o mangas abullonadas.

Arriba, sumá un piloto liviano impermeable en verde oliva, beige o azul marino.

En los pies, elegí zapatillas resistentes al agua y con buena adherencia.

Una cartera bandolera con cierre completa una propuesta cómoda y funcional.

El contraste entre una blusa delicada y una prenda de inspiración utilitaria permite conseguir un look actual sin resignar comodidad.

En las localidades bajo alerta naranja, evitá las salidas innecesarias y seguí las recomendaciones de las autoridades.

Patagonia: pantalón de sastrería + polera fina + campera de cuero

En Bariloche, el modelo meteorológico del SMN anticipa temperaturas de entre 2 y 15 grados, aunque otras previsiones estiman una tarde más templada. La amplitud térmica será un factor importante a la hora de vestirse.

Look para Patagonia

Qué ponerte hoy

Elegí un pantalón de sastrería de género abrigado, en gris melange, chocolate o negro.

Combinalo con una polera fina de lana en crudo o rosa empolvado.

Arriba, sumá una campera de cuero de corte amplio y, si salís muy temprano, una capa térmica debajo de la polera.

En los pies, apostá por botinetas de punta cuadrada con suela de goma.

Un pañuelo estampado al cuello y una cartera en tono bordó pueden darle un aire más primaveral al conjunto.

La combinación de sastrería y cuero permite conseguir un look urbano y sofisticado, ideal para los días frescos de noviembre.

3 tendencias de primavera-verano 2027 para incorporar este miércoles

1. Las bermudas sastreras, la alternativa elegante para los días de calor

Con pinzas, tiro alto y siluetas relajadas, las bermudas sastreras permiten armar conjuntos que van mucho más allá de los looks informales.

Se combinan con tops asimétricos, chalecos, blusas románticas y blazers de lino.

Los accesorios de cuero y las sandalias de taco bajo les aportan sofisticación.

2. El animal print también se lleva de día

Lejos de quedar reservado para los looks nocturnos, el estampado de leopardo puede incorporarse a los conjuntos cotidianos a través de polleras fluidas, zapatos y pequeños accesorios.

Una de las fórmulas más fáciles de adoptar es combinarlo con blanco, chocolate o negro.

Para quienes buscan una propuesta más audaz, el bordó y el rojo tomate son excelentes compañeros.

3. Los cinturones anchos recuperan protagonismo

Sobre vestidos camiseros, blazers o prendas de silueta amplia, los cinturones anchos permiten modificar las proporciones y darle una nueva vida a los básicos del guardarropa.

Las versiones de cuero con hebillas metálicas, en tonos suela y chocolate, aportan un aire setentoso y sofisticado.

Los accesorios que transforman cualquier look de miércoles

Esta temporada, los accesorios pueden convertirse en los verdaderos protagonistas del outfit.

Las bailarinas destalonadas, las carteras de gamuza, los cinturones anchos, los aros escultóricos y los anteojos de sol de inspiración retro son algunas de las propuestas para incorporar.

También es un buen momento para experimentar con nuevas combinaciones cromáticas: animal print con bordó, chocolate con celeste, verde oliva con rosa empolvado o beige con rojo tomate.

Pequeños detalles que pueden transformar por completo prendas que ya tenés en el placard.

Tip práctico del miércoles: prepará tu guardarropa para el regreso del calor intenso

En Buenos Aires, las temperaturas seguirán siendo elevadas hacia el cierre de la semana. Para el viernes se prevé una máxima de 31 grados, mientras que durante el fin de semana el termómetro podría alcanzar los 34 grados en sectores del AMBA.

Es un buen momento para recuperar las prendas de lino, los vestidos de algodón, las sandalias y los conjuntos de géneros livianos.

Priorizá los tejidos respirables, incorporá protector solar a tu rutina diaria y mantenete hidratada.

En las regiones donde persistan las lluvias o las bajas temperaturas, conservá a mano las prendas impermeables y las capas de abrigo.

La fórmula para este miércoles es sencilla: una prenda protagonista, un básico que equilibre el conjunto y un accesorio que aporte personalidad.

Porque renovar tu estilo no siempre implica comprar ropa nueva. A veces, alcanza con mirar el guardarropa con otros ojos y animarte a combinar lo que tenés de una manera diferente.