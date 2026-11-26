Vestidos metalizados, encaje, transparencias y guiños a la alfombra roja de los 90. A partir de las pistas que dio Mery Folgar, armamos siete looks de invitada para imaginar qué ponerse en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Un vestido plateado que refleja la luz al caminar, un encaje bordó con algo de transparencia o un traje negro con un top de brillos. ¿Qué te pondrías si la invitación a un casamiento te propusiera vestirte como para una alfombra roja? Esa es la consigna que se desprende de las pistas que dio Mery Folgar sobre el posible dress code de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre.

En La mañana de Lape (América), la especialista en moda contó que la pareja habría preparado una guía visual para orientar a sus invitados. “Acá es muy específico, no tanto en colores. Mucho metalizado, transparencias, mucha puntilla, encaje”, explicó. También habló de referencias de los años 90 y principios de los 2000 y resumió la estética así: “Acá es red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood”.

Los detalles del código de vestimenta todavía no fueron confirmados públicamente por la pareja. A partir de lo que describió Folgar, imaginamos siete looks de invitada que van del vestido lencero a la sastrería y que también podés adaptar a tu próximo casamiento de noche.

7 looks de invitada inspirados en el posible dress code de la boda de Tini Stoessel

1. Vestido plateado de escote asimétrico

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Un vestido largo de un solo hombro en lamé plateado tiene ese efecto de alfombra roja que describió Folgar. Si la tela cae con un drapeado suave en la cintura, el brillo se luce con cada movimiento. Completalo con sandalias negras de tiras finas, un sobre rígido y aros chicos. Un rodete bajo deja el escote a la vista.

2. Vestido de encaje bordó con transparencias en las mangas

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El bordó le da profundidad al encaje y permite que se aprecie el dibujo de la tela. Elegí un vestido largo forrado en el cuerpo, con mangas transparentes y una abertura en la falda. Unas sandalias del mismo tono alargan visualmente la línea del look y unos aros dorados le suman luz cerca de la cara.

3. Vestido lencero chocolate con puntilla negra

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Los breteles finitos, el satén y la puntilla en el escote traen de vuelta la silueta lencera de los 90. En chocolate, el vestido queda especialmente bien con sandalias negras y un bolso chico de charol. Para el pelo, probá una raya al medio y un recogido bajo, con algunos mechones sueltos alrededor de la cara.

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

4. Vestido de tul negro con bordados que captan la luz

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Si querés llevar las transparencias a un look más dramático, buscá un vestido de tul negro bordado con canutillos o pequeños cristales. Una base opaca y corta deja ver el trabajo del tul en el ruedo cuando caminás. Sumá sandalias negras y un sobre de satén liso para que el bordado se destaque.

5. Vestido dorado con espalda descubierta

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Un vestido largo en dorado viejo, con escote halter y espalda descubierta, reúne dos guiños de la consigna: el metalizado y las siluetas de fiesta de principios de los 2000. Podés combinarlo con sandalias bronce y un brazalete ancho. El pelo recogido le da protagonismo al escote de la espalda.

6. Falda de lentejuelas con un top de gasa al tono

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Una falda larga de lentejuelas azul noche y un top drapeado de gasa en el mismo color funcionan como un conjunto de fiesta. La diferencia de texturas se aprecia incluso dentro de una sola gama. Para cerrar el look, elegí sandalias plateadas y un bolso chico azul oscuro o negro.

7. Traje negro con pantalón amplio y top de pedrería

Look inspirado en el dress code del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Folgar también habló de sastrería descontracturada, con referencias masculinas como Jacob Elordi y Brad Pitt. Esa idea se puede trasladar a un look de invitada con un blazer de hombros marcados, pantalón amplio y un top de pedrería que asome cuando lleves el saco abierto. Unos zapatos en punta y aros escultóricos completan el conjunto.

Cómo llevar la estética de alfombra roja a otro casamiento

Si tenés un casamiento de noche y querés recrear alguno de estos looks con prendas que ya usás, empezá por elegir el detalle que querés destacar. Un vestido negro liso cambia con sandalias plateadas y un sobre de cristales. Un traje que ya tenés puede pasar a modo fiesta con un top de encaje o de pedrería. Y si la prenda principal ya tiene brillo, repetí uno de sus tonos en los zapatos o en la cartera para unir el conjunto.