Se va otro de los marginados por Gallardo: Lanzini deja River y jugará en otro equipo de la Liga Profesional

Manuel Lanzini, uno de los marginados por Marcelo Gallardo en Riverarregló su situación con el club y en las próximas horas se convertirá en jugador de Vélez. En el último tiempo, el volante había perdido lugar en el conjunto Millonario y ahora podrá tener un renacimiento futbolístico en el Fortín.

Según pudo saber este medio, Vélez y River llegaron a un acuerdo por el jugador, lo que evitará que quede libre y sufra una situación similar a la de Marcos Rojo en Racing. De esta manera, el talentoso mediocampista podrá jugar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores con la camiseta del conjunto de Liniers.

Vélez y River llegaron un acuerdo por el jugador, lo que evitará que quede libre y sufra una situación similar a la de Marcos Rojo en Racing. (REUTERS/Mike Blake)
El cuerpo ténico de Vélez, que ya se había quedado con Rodrigo Aliendro, otro de los jugadores a los que Gallardo no iba a utilizar, siguió de cerca a Lanzini en las últimas semanas.

Esta temporada, Lanzini jugó apenas 15 partidos en River entre las distintas competencias locales e internacionales. Solo 4 de ellos como titular. Metió únicamente un gol (el sexto en la goleada 6-2 contra Independiente del Valle por Copa Libertadores) y no dio asistencias.

La última vez que sumó minutos fue en la derrota 2-0 contra el Inter por el Mundial de Clubes. Desde entonces, no volvió siquiera a ser convocado.

La última vez que sumó minutos fue en la derrota 2-0 contra el Inter por el Mundial de Clubes. Desde entonces, no volvió siquiera a ser convocado. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Fortín puede incorporar una cara nueva con el mercado cerrado, ya que Valentín Gómez se marchó a Real Betis una vez que el libro de pases llegó a su fin, lo que le habilitó una ventana para cerrar un traspaso.

Además de la llegada reciente de Rodrigo Aliendro, y la negociación con Lanzini, Vélez sumó varias caras vinculadas a River en los últimos mercados. Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero y Tomás Galván son algunos de los casos más cercanos.

Qué pasó con los futbolistas marginados por Marcelo Gallardo

  • Rodrigo Aliendro: rescindió su contrato y se unió a Vélez Sarsfield.
  • Leandro González Pirez: fue vendido a Estudiantes de La Plata.
  • Gonzalo Tapia: fue cedido al São Paulo FC en Brasil.
  • Adam Bareiro: fue transferido al Fortaleza EC en Brasil.
  • Ramiro Funes Mori: fue transferido al Estudiantes de La Plata.

