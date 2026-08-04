Ley de Tierras: Victoria Villarruel autorizó el voto virtual de Anabel Fernández Sagasti por su avanzado embarazo

La vicepresidenta firmó un decreto excepcional para que la legisladora mendocina participe en el debate desde Mendoza. La medida deberá ser ratificada por el pleno del Senado.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó este martes un decreto que autoriza a la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera virtual de la sesión del próximo jueves. El pedido de la legisladora kirchnerista surgió ante la imposibilidad de trasladarse a Buenos Aires debido a su avanzado embarazo.

Fernández Sagasti había difundido este lunes un video en redes sociales bajo el título «¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?». En el mensaje, explicaba que su médico le prohibió realizar viajes de largas distancias y solicitaba a las autoridades de la Cámara Alta los medios técnicos para poder debatir y votar en el tratamiento de la denominada Ley de Tierras.

Los detalles del decreto firmado por Villarruel

La resolución que firmó la titular del Senado se plasmó en el decreto 66/26, el cual avaló la participación remota de la senadora mendocina mientras se mantenga su condición médica.

El primer artículo de la norma establece textualmente: “Autorízase, ad referéndum del H. Senado de la Nación, a la señora Senadora Nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota o virtual, con voz y voto, en las sesiones de este Honorable Senado de la Nación, mientras subsista la restricción médica acreditada”.

Asimismo, el decreto especifica que la participación podrá realizarse «preferentemente, desde la sede de la Legislatura de la Provincia de Mendoza». Aunque también permite otros lugares, siempre y cuando garanticen las condiciones técnicas necesarias para asegurar la validez del acto legislativo.

Pese a la autorización, el recinto también debe autorizar a Fernández Sagasti

Pese al aval respaldado por Villarruel, el documento aclara que la identidad de la senadora y la emisión de su voto serán por medios legales. Además, el artículo 4° señala que “su participación remota se computará, a los fines del quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial”.

Sin embargo, existe un detalle técnico que podría generar tensiones al inicio de la sesión del jueves. La medida se tomó “ad referéndum”, por lo que el Senado deberá aprobarla de manera definitiva antes de que la autorización quede firme. Antes de debatir la Ley de Tierras, los senadores tendrán que votar si aceptan que Fernández Sagasti participe de forma virtual. La decisión podría sumar una nueva discusión al inicio de la sesión, ya que deberán definir primero si habilita esta modalidad para la senadora mendocina.