“Estaba sin ropa”: así encontraron a Candela Arizaga tras el episodio por el que demoraron a Facundo Moyano

Mientras la Justicia avanza con la investigación que derivó con la detención del exdiputado Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, el director del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre el estado de salud de Candela Arizaga, la joven de 23 años que fue encontrada corriendo sin ropa y que luego fue trasladada al Hospital Pirovano.

Según explicó el titular del servicio de emergencias, la intervención comenzó a partir de un pedido de la Policía de la Ciudad. “Fuimos convocados por la Policía de la Ciudad por una femenina de 23 años que, según el equipo, estaba corriendo sin ropa cerca del túnel de la avenida del Libertador”, relató a TN.

De acuerdo a lo explicado por el profesional, en un primer momento la chica fue trasladada a una comisaría y desde allí el SAME la derivó al centro de salud, donde permanece internada.

“En este momento está internada en el Hospital Pirovano. Se le está suministrando líquido por vía intravenosa por una probable ingesta de sustancias adictivas. Según manifestó al equipo médico, hacía varios días que estaba consumiendo”, explicó.

El médico aclaró que esa información surge exclusivamente del relato de la paciente y evitó pronunciarse sobre las circunstancias en las que fue encontrada. “Desconozco si estaba Facundo Moyano con ella. Yo transmito lo que dijo el equipo que fue al lugar”, señaló.

Candela Arizaga denunció a Facundo Moyano y permanece internada en el Hospital Pirovano. (Foto: Instagram @candelamagaliok)

Crescenti indicó además que la mujer continúa en la guardia del hospital mientras evoluciona bajo observación médica. “Hay que esperar el resto de la evolución”, sostuvo.

En cuanto a los estudios realizados, explicó que se tomó una muestra para efectuar un examen toxicológico, aunque advirtió que los resultados no estarán disponibles de inmediato. “Para conocer los resultados hay que esperar”, indicó y precisó que los síntomas que presentaba la paciente eran compatibles con un cuadro de consumo de sustancias.

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Por último, señaló que la investigación quedó ahora en manos de la Justicia. “Legalmente ahora actúan el fiscal y los peritos. Nosotros estamos apoyando con el equipo de Factores Humanos, con psiquiatra y psicólogo”, concluyó.

El testimonio de Crescenti se conoce mientras la causa continúa bajo investigación para determinar qué ocurrió en las horas previas al procedimiento policial y establecer las circunstancias que rodearon el episodio en el que fue detenido el exdiputado Facundo Moyano.

Poco antes de las 10 de la mañana y a instancias del fiscal Julián Pistone de la UFLA Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se dispuso la detención de Moyano, en principio, por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

En ese contexto, la fiscalía dispuso las medidas de prueba de rigor para esclarecer el episodio: cámaras de seguridad, toma de testimonios y se entrevista a la víctima. El exdiputado es defendido por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina.