“Estaba muy alterada y con sangre en sus manos”: la fiscal reveló cómo encontraron a la acusada del crimen de Matías Guardia

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en la provincia del Chaco avanzó este martes con la imputación de Victoria Luz Canteros, quien era la pareja de la víctima, por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una de las figuras penales más graves del Código Penal.

De acuerdo con la reconstrucción, el domingo por la mañana Guardia ingresó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, la lesión de arma blanca en el cuello comprometió arterias y venas vitales y provocó un paro cardiorrespiratorio que terminó con su muerte.

Durante una conferencia de prensa esta mañana, la fiscal Ana González de Pacce reveló uno de los elementos más importantes del expediente: Canteros habría reconocido el ataque apenas llegó al hospital.

Según explicó González de Pacce, un policía hospitalario escuchó cuando la joven dijo: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”. En ese momento, presentaba un fuerte estado de alteración y tenía sangre en las manos, por lo que fue inmediatamente demorada.

Detuvieronn a una joven en Chaco acusada de matar a su novio. (Foto: Facebook Diarioya/ Ale Noe Guardia).

El testimonio clave del hermano y la reconstrucción de la pelea

La reconstrucción de las horas previas al crimen también se sostiene en el testimonio del hermano de la acusada, considerado una de las piezas clave para la investigación.

El hombre, que además mantenía una relación de amistad con la víctima, declaró que recibió un llamado cerca de las seis de la mañana y escuchó a su hermana gritar: “Me rompiste el celular”, en medio de una discusión.

Ese relato coincide con lo declarado por vecinos que viven frente a la casa donde ocurrió el hecho, quienes aseguraron haber escuchado gritos y una fuerte pelea a esa misma hora.

En la escena del crimen, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a distintos peritajes para determinar si fue el arma utilizada en el homicidio.

Los antecedentes de violencia y cómo sigue la causa

La fiscal también confirmó que existía un antecedente entre ambos. En noviembre de 2025, Matías Álvarez Guardia había denunciado a Canteros, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal.

Las imágenes ya forman parte del expediente por el crimen de Matías Guardia. (Foto: gentileza estacionfm).

En cambio, no existen denuncias previas de violencia de género presentadas por la imputada contra la víctima.

Mientras la acusada permanece detenida, la investigación avanza con la declaración de nuevos testigos y el análisis de las evidencias recolectadas. Para la fiscalía, esas pruebas serán determinantes para establecer cómo se desarrolló la pelea y cuál fue la secuencia que terminó con el asesinato del joven de 29 años.

Además, la fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona, mientras espera los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

Aunque la causa está calificada provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, González de Pacce aclaró que esa imputación podría modificarse cuando finalicen las pericias y se complete la incorporación de todas las pruebas.