Cesantearon al policía que baleó a un compañero en una comisaría de Colonias Unidas

El Gobierno del Chaco dispuso la destitución del oficial ayudante Job Emanuel Iturri por graves faltas disciplinarias, luego del episodio ocurrido en abril, cuando hirió de un disparo a otro efectivo mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas. La sanción es provisoria hasta que finalice la causa penal debido a que una eventual condena podría dar lugar a una sanción aún más severa: la de exoneración.

El Gobierno del Chaco oficializó la cesantía del oficial ayudante Job Emanuel Iturri, quien en abril pasado hirió de un disparo a un compañero dentro de la Comisaría de Colonias Unidas mientras se desempeñaba como oficial de servicio.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1804/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich y el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro.

Según pudo saber LITIGIO, la decisión se basa en la investigación administrativa iniciada tras el hecho ocurrido el pasado 28 de abril, cuando, según consta en el expediente, Iturri comenzó a efectuar disparos dentro de la dependencia policial e impactó con un proyectil en el brazo izquierdo del agente Lucas Joel Gómez, quien debió ser trasladado para recibir atención médica. Las versiones periodísticas de ese entonces señalaron la agresión se habría originado por un presunto triángulo amoroso: el oficial habría descubierto una relación entre su pareja y el agente herido, lo que habría desencadenado la violenta reacción.

De acuerdo con el decreto, el oficial fue sometido a estudios toxicológicos y de alcoholemia luego del incidente. El test arrojó resultado positivo para consumo de estupefacientes, mientras que el alcohotest registró una graduación de 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

En paralelo, la Fiscalía de Investigación Penal 2 de General San Martín impulsa una causa en la que Iturri fue imputado por los delitos de abuso de armas en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un integrante de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones, expediente en el que permanece detenido, según indica el decreto.

Graves faltas disciplinarias

La investigación interna concluyó que el efectivo incurrió en múltiples faltas gravísimas previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, entre ellas “Ebriedad Calificada y Sustancias Psicoactivas”, “Contra el Honor Policial” e “Infidelidad en el Servicio”, además de otras faltas vinculadas con la ética profesional.

Durante el sumario administrativo, Iturri fue notificado de la imputación y del pliego de cargos, aunque decidió abstenerse de declarar y no presentó descargo ni ofreció pruebas en su defensa. La resolución también recuerda que desde el mismo día del hecho había sido suspendido preventivamente de sus funciones y se le retuvieron los haberes.

La cesantía es provisoria

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la responsabilidad administrativa es independiente de la investigación penal y que la conducta atribuida al oficial constituye una grave violación a los deberes propios de un integrante de la fuerza de seguridad, cuya función implica proteger a la ciudadanía.

No obstante, la Asesoría General de Gobierno consideró que la cesantía debe tener carácter provisional, ya que la causa penal aún no cuenta con sentencia firme. En ese sentido, ordenó que se soliciten informes periódicos sobre el avance del expediente judicial, debido a que una eventual condena podría dar lugar a una sanción aún más severa: la de exoneración.

Finalmente, el decreto dispone la destitución con cesantía de Job Emanuel Iturri a partir de la fecha de su firma y ordena continuar con el seguimiento de la causa penal para adoptar las medidas que correspondan una vez que exista una resolución judicial definitiva

REVISTA LITIGIO