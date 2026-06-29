SOLANA SIERRA SALVÓ DOS MATCH POINTS Y FESTEJÓ EN SU DEBUT EN WIMBLEDON!

Solana Sierra protagonizó una remontada inolvidable en su estreno en Wimbledon 2026. La argentina levantó dos match points y terminó imponiéndose en un durísimo encuentro para avanzar a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

La marplatense mostró una enorme fortaleza mental para dar vuelta un partido que parecía perdido y selló una victoria por 6-3, 5-7 y 7-5, manteniendo viva la ilusión argentina sobre el césped londinense.

💪 Una reacción para el recuerdo

Cuando su rival estuvo a un paso del triunfo, Sierra sacó a relucir toda su personalidad.

Con coraje, precisión y una gran capacidad para soportar la presión, la argentina logró revertir la situación y terminó celebrando uno de los triunfos más importantes de su carrera.

🌱 Gran comienzo sobre el césped

La victoria confirma el buen momento de Solana, que sigue creciendo en el circuito y ahora buscará dar otro golpe en la segunda ronda de Wimbledon.

El triunfo también representa una importante inyección de confianza para afrontar lo que viene en el torneo.

🔜 Se viene un gran desafío

En la próxima instancia, Sierra tendrá una prueba de máxima exigencia cuando enfrente a Coco Gauff, una de las principales candidatas al título.

🇦🇷 Solana Sierra demostró carácter, levantó dos match points y escribió una página memorable en Wimbledon. Un debut soñado que alimenta la ilusión del tenis argentino. 🎾🔥

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