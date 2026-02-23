Unión Derrotó a Aldosivi y Derrumbó las Aspiraciones de Boca: 1-0 en Santa Fe

En una jornada vibrante en el Estadio 15 de Abril, Unión de Santa Fe logró una victoria clave por 1-0 sobre Aldosivi, un resultado que no solo le dio tres puntos vitales al conjunto tatengue, sino que también provocó una caída en la tabla de posiciones para Boca Juniors, que quedó fuera de la zona de play-offs tras este resultado. La victoria del equipo dirigido por Gustavo Munúa terminó de redondear una gran actuación colectiva que mantuvo la solidez defensiva y capitalizó la única oportunidad clara de gol en el encuentro.

Un Partido Cerrado y de Pocas Oportunidades

Desde el inicio del partido, ambos equipos se mostraron cautelosos y conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. Mientras que Unión intentaba imponer su ritmo de juego, Aldosivi no se quedaba atrás y también buscaba generar peligro con rápidas contras y aprovechando los espacios. Sin embargo, la solidez defensiva de ambos equipos predominó en el primer tiempo, y las ocasiones claras de gol fueron escasas.

En este contexto de poca claridad en las ofensivas, la figura de Nicolás Mazzola fue clave. El delantero de Unión fue uno de los pocos jugadores que logró inquietar al arquero de Aldosivi con un remate de media distancia, que se fue desviado por poco. A pesar de los intentos aislados, el primer tiempo concluyó sin goles, con ambos equipos luchando en el mediocampo pero sin poder generar jugadas peligrosas.

El Gol de la Victoria: Mazzola y El Grito Tatengue

En la segunda mitad, las cosas no parecían cambiar hasta que, a los 63 minutos, llegó la jugada que decidió el partido. Nicolás Mazzola, quien había sido uno de los hombres más activos de la noche, apareció en el área para aprovechar un centro preciso de Juan Carlos Portillo. El delantero, con gran capacidad de definición, resolvió con tranquilidad y puso el 1-0 a favor de Unión. El Estadio 15 de Abril estalló de alegría, y el gol se convirtió en un desahogo para los hinchas tatengues.

Con el marcador a favor, Unión se replegó un poco más y comenzó a administrar la ventaja, sin dejar espacios para las llegadas de Aldosivi. El equipo visitante intentó reaccionar y adelantó líneas, pero la defensa de Unión, liderada por Diego Polenta, mantuvo su arco en cero y desactivó todos los intentos del Tiburón.

Aldosivi, aunque generó algunos centros peligrosos hacia el área, nunca logró concretar una jugada clara que pusiera en riesgo la ventaja de Unión. La estrategia del equipo local fue efectiva y, a medida que pasaban los minutos, la victoria se fue consolidando.

Boca Fuera de la Zona de Play-Offs

El impacto de este resultado no se limitó solo a la victoria de Unión. Aldosivi, que hasta entonces estaba luchando por mantenerse en la zona de play-offs, ahora ve comprometidas sus aspiraciones. Sin embargo, el mayor golpe lo sufrió Boca Juniors, que, al quedar fuera de la zona de clasificación directa a la siguiente fase del torneo, deberá enfrentar una presión aún mayor para mejorar su rendimiento en los próximos partidos. La derrota de Aldosivi a manos de Unión fue el factor decisivo que permitió a los de la Ribera caer de esa zona privilegiada.

La derrota de Boca, en conjunto con el triunfo de Unión, demuestra cómo una jornada de fútbol puede modificar la suerte de varios equipos de manera inesperada. Ahora, los Xeneizes tendrán que trabajar con urgencia para recuperar el nivel necesario y asegurar su lugar entre los primeros del campeonato.

Unión Sigue Sumando

Para Unión, el triunfo representa mucho más que tres puntos. La victoria ante Aldosivi le permite seguir sumando en la tabla y, lo más importante, fortalecer su moral después de algunos resultados adversos previos. Con una defensa sólida y un ataque que, a pesar de ser limitado, fue efectivo cuando tuvo la oportunidad, el equipo de Munúa sigue demostrando que, cuando se mantiene concentrado y ordenado, puede dar pelea en la parte alta de la tabla.

Además, la victoria tuvo un sabor especial por lo que significó en el contexto del campeonato. El haber bajado a Boca de la zona de play-offs es un logro importante que eleva las expectativas sobre el equipo tatengue en este torneo.

Conclusión: Una Victoria con Repercusiones

El 1-0 de Unión sobre Aldosivi fue un partido clave para el equipo de Santa Fe, que no solo logró un triunfo vital en su lucha por los primeros lugares, sino que también provocó que Boca Juniors cayera de la zona de clasificación. El gol de Nicolás Mazzola fue suficiente para que el Ciclón Tatengue se quede con los tres puntos y sume confianza en su andar en el torneo.

Con este triunfo, Unión avanza en la tabla y se coloca como un rival a tener en cuenta, mientras que Boca Juniors tendrá que revisar su estrategia si quiere recuperar el lugar que perdió en la clasificación. El campeonato sigue siendo muy parejo y cada punto es vital en la lucha por los primeros puestos.