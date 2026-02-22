Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Revelaron los resultados de la autopsia realizada a la joven asesinada por su novio en Santiago del Estero

Published

Se descartó que hubiera signos de abuso sexual en el cuerpo. Cuál es la hipótesis que analizan los investigadores.

Casi un día después del femicidio de Thania Santillán, la joven de 22 años que fue asesinada por su novio en Santiago del Estero, se revelaron los resultados preliminares de autopsia.

Los investigadores notificaron que el equipo de forenses descartó signos de abuso sexual, uno de los rumores que más trascendieron en las últimas horas.

 

Sin embargo, según información del portal Diario Panoramase confirmó que Thania recibió dos disparos, uno en la espalda y otro en la sien. Este último le provocó la muerte de manera inmediata.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

La industria metalúrgica cayó seis puntos en enero y la capacidad instalada está en 40%

El sector opera en niveles similares a los de la pandemia. La capacidad instalada cayó cuatro puntos desde diciembre. La caída de la actividad...

4 días ago

Economia

El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño

Granja Tres Arroyos atraviesan una crisis alarmante y se habla del despido de 450 trabajadores en marzo. Su dueño defendía el modelo Milei y...

4 días ago

Economia

Cierra la fábrica de alfajores cordobeses La Paila y culpan a Milei por las importaciones

Una de las empresas más tradicionales de dulces, que sobrevivió la crisis de 2001, confirmó su cierre con un duro comunicado contra Milei por...

4 días ago

CORRUPCION

El gobierno admitió que se anotaron sólo 10 alumnos al curso de la esposa de Sturzenegger que cobró 115 millones

La entidad que dirige María Josefina Rouillet mintió al decir que ofrecía un servicio exclusivo en la Ciudad.  El gobierno pagó 132 cursos de...

4 días ago