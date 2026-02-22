Connect with us

CORZUELA – Murió ahogado un niño de 8 años en una represa

Published

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Corzuela tras la trágica muerte de un niño de 8 años, ocurrida este sábado por la tarde en la represa ubicada en el predio de agua potable, sobre avenida Beruti, entre calles Kronenberger y San Martín.

El hecho fue alertado alrededor de las 18:30 mediante un llamado al 101 que informaba sobre la posible presencia de un menor ahogado en el lugar. De inmediato intervino personal de la Comisaría local y se dio participación a la División Bomberos.

Cerca de las 19:40, los bomberos lograron extraer el cuerpo del agua. La causa fue caratulada como “Sup. muerte por sumersión” y quedó en manos del Equipo Fiscal N° 3 de Charata, a cargo del doctor Rafart Anton, quien dispuso el traslado al nosocomio local para los trámites correspondientes y posterior entrega a sus familiares.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el padre del menor se encontraba en el lugar al momento del hecho.

La tragedia genera dolor e incredulidad en la comunidad y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en espacios con espejos de agua sin resguardo adecuado.

