Alak rompió con Kicillof porque lo vetó como presidente del PJ bonaerense

La sintonía que durante años mantuvieron Axel Kicillof y Julio Alak se rompió. La crisis estalló cuando Cristina Kirchner le acercó al gobernador el nombre del intendente de La Plata para conducir el PJ bonaerense, ante la negativa que generaba en el kirchnerismo Verónica Magario.

La propuesta tenía sentido. Alak era el intendente más cercano al gobernador. Juntos recuperaron la capital provincial que hasta 2023 estuvo en manos del PRO. Un paso clave para el discurso de Kicillof, anclado en la ciudad de La Plata como centro administrativo y político de la provincia de Buenos Aires. Una manera de diferenciarse de María Eugenia Vidal que atendía desde el Museo Ferroviario de Retiro.

Pero lejos de agradarle, la propuesta de Cristina enfureció a Kicillof. Entendió, no solo que le vetaban a su candidata (por entonces Magario), sino que el propio Alak había trabajado a sus espaldas para potenciar su candidatura con la ex presidenta. Algo que en el kirchnerismo desmienten.

Tres importantes dirigentes del peronismo platense confirmaron a LPO que Alak tenía aspiraciones de conducir el partido y suponía que su hasta ese entonces amigo Kicillof, lo iba a respaldar con entusiasmo.

Dos dirigentes importantes del armado político de Kicillof fueron quienes tuvieron la amarga tarea de sentarse con Alak para explicarle que el gobernador no estaba para nada de acuerdo en que presida el peronismo bonaerense. No fue una charla amena.

Desde ese momento el diálogo entre el intedente de La Plata y el gobernador quedó cortado.

Kicillof y Alak venían mostrando desde 2019 una sintonía perfecta. La templanza del intendente y su extensa trayectoria en el peronismo bonaerense fue clave para que el gobernador entendiera los resortes de poder de la provincia. Alak servía además para ordenar a un peronismo atomizado en la capital provincial.

Sin embargo, ese vínculo se fue resquebrajando en los últimos meses. El año pasado el ministro de Gobierno, Carli Bianco, enfrentado con el entorno más cerrado de Kicillof, buscó construirse una salida como primer candidato a diputado provincial por La Plata a espaldas de Alak.

El intendente buscaba lograr una lista de unidad donde confluya el kirchnerismo, el axelismo y hasta el massismo. Sin embargo, la jugada de Bianco -que contaba con el respaldo de Kicillof- puso en crisis esa síntesis que ensayaba el intendente.

En la pulseada se impuso Alak y ubicó al camporista Ariel Archanco en primer lugar, luego a Lucía Iañes de su espacio político, y finalmente al massista Juan Malpeli. Pero quedó resentido con Bianco y con la espina de porqué Kicillof habilitó esta intromisión en su territorio.



A ese malestar su sumó otro, cuando Kicillof le pidió a Alak que compre Letras del Tesoro bonaerense para fondear las alicaídas arcas de la provincia. Se desconoce el monto de la operación, pero Axel le prometió que no sólo le devolvería ese dinero en obras, sino que haría una diferencia importante en términos financieros por la tasa que iba a cobrar. Pero no ocurrieron ninguna de las dos cosas. Y no sería el único caso.

Para Alak, llegar al PJ bonaerense era clave para su proyecto de gobernador. Tenía una trayectoria que lo avalaba: 16 años como intendente de La Plata entre 1991 y 2007; presidente de Aerolíneas Argentinas; ministro de Justicia de Cristina Kirchner; ministro de Justicia de Kicillof y finalmente de nuevo intendente de la capital de la provincia. Pero su amigo lo vetó.