Muerte en la parada de colectivo: un hombre de 47 años falleció mientras esperaba el colectivo

Sucedió durante este viernes por la mañana sobre la calle Pío XII al 2000, casi Lamadrid, del capitalino barrio sur.

El hombre habría perdido la vida por causas naturales. Generó conmoción en la zona al tratarse de un vecino de la comunidad.

 

Familiares fueron alertados y se acercaron al lugar para realizar los trámites correspondientes. En el sitio intervino personal policial y trabajaron peritos para llevar adelante las actuaciones de rigor.

 

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera, que inició las diligencias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento

 

